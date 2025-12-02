"Brasil tem na Petrobras sua mais importante empresa", diz Lula

247 - A ampliação da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), anunciada nesta terça-feira (2) em Ipojuca, Pernambuco, marcou um novo capítulo na estratégia do governo federal para fortalecer a produção nacional de combustíveis. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e marcou o início das obras do Trem 2, etapa essencial para ampliar a capacidade de refino do país.

“A gente voltou para dizer: a gente vai fazer a Petrobras continuar servindo ao Brasil. Fazer isso aqui é apenas a demonstração de que esse país é soberano e tem na Petrobras a sua mais importante empresa”, disse Lula.

Investimento de R$ 12 bilhões e geração de empregos

O projeto de expansão envolve aporte de aproximadamente R$ 12 bilhões para concluir o Trem 2 e modernizar o Trem 1, o que elevará em 130 mil barris por dia a capacidade da refinaria. Quando concluída em 2029, a RNEST deverá atingir 260 mil barris diários.

A obra deve gerar cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos, e mais de 5.700 trabalhadores já estão atuando. Lula destacou que os resultados econômicos da estatal precisam retornar à sociedade: “O dinheiro que a Petrobras consegue produzir neste país tem que ser transformado em benefício para o povo brasileiro, e benefício significa investimento, investimento significa emprego, emprego significa salário, e salário significa dignidade do povo brasileiro”.

RNEST ampliada reduz dependência de importações

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, enfatizou o alcance da expansão. “A RNEST, quando pronta, vai representar atendimento a 17% da demanda total de diesel do Brasil. Aumentamos a produção do Brasil em um ano em 11%. Já fizeram a conta do que é isso? Isso aí é mais de 500 mil barris por dia para o Brasil”, afirmou.

Com a ampliação, o país ganhará autonomia na oferta de Diesel S-10, cuja produção aumentará 88 mil barris diários, além de gasolina, GLP e nafta. A refinaria segue padrões internacionais de eficiência, baixo impacto ambiental, segurança operacional e menor consumo energético.

Estratégia para energia limpa e modernização

Durante o evento, também foi assinado o contrato para a construção de uma usina solar dentro da refinaria. O investimento de R$ 80 milhões permitirá reduzir o uso de gás natural e ampliar o uso de energia limpa. A planta terá 12 megawatts de capacidade, equivalente ao consumo de uma cidade de 50 mil habitantes.

Magda destacou a importância da iniciativa. “Nós estamos de olho também na transição energética justa. Uma usina fotovoltaica com capacidade de 12 megawatts, que representa mais ou menos o consumo de uma cidade de 50 mil pessoas. Com essa usina, nós vamos liberar gás natural para o mercado”.

Histórico de retomada e fortalecimento do refino

Lula retornou à RNEST menos de um ano após anunciar a retomada das obras, em 2024. No início de 2025, a Petrobras concluiu a modernização do Trem 1 e da Unidade de Abatimento de Emissões Atmosféricas (SNOX), ampliando a capacidade para 130 mil barris por dia e preparando o terreno para a fase atual de expansão.

“É o Brasil retomando a ampliação da capacidade de refino no país. A RNEST faz parte dessa trajetória de investimentos, o que se traduz em mais segurança energética e menor dependência da importação de combustíveis”., destacou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.:

Qualificação profissional e impacto social

A estatal também atua na formação de mão de obra local. O Programa Autonomia e Renda Petrobras oferece cursos gratuitos em áreas como mecânica, eletricidade e construção civil. Até novembro de 2025, foram disponibilizadas 3.080 vagas, com 777 alunos formados.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou a transformação social proporcionada pelas oportunidades profissionais. “Se a gente desse esse microfone a cada um dos trabalhadores aqui, provavelmente cada um teria uma história emocionante, uma história de vida, de superação”.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), agradeceu a retomada das obras. “Obras paralisadas há muito tempo hoje viram realidade em Pernambuco. Obrigado, presidente, por não desistir da refinaria, por não desistir de Pernambuco”.

Investimentos culturais e impacto regional

A Petrobras também destinou R$ 6,8 milhões para apoiar 28 projetos culturais no estado por meio do Programa Rouanet Nordeste, contemplando mostras fotográficas, formação artística e iniciativas de valorização da cultura afro-brasileira.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), destacou o efeito abrangente da expansão: “Com o Trem 2, mais de R$ 8 bilhões de investimentos, 15 mil empregos indiretos, nós vamos pra mais de 260 mil barris. Isso significa oportunidade, emprego, renda, e mostra que o Nordeste é parte da solução do Brasil”.