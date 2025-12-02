Lula diz que governo vai "cuidar da Margem Equatorial com respeito às futuras gerações"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (2) que o Brasil conduzirá as pesquisas de petróleo na Margem Equatorial de maneira responsável, respeitando o compromisso com as próximas gerações. Durante cerimônia de ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima, localizada em Ipojuca, Pernambuco, o mandatário reafirmou o posicionamento do governo sobre a exploração da região. Lula também destacou o potencial da Petrobras para se consolidar como referência na produção de energia limpa.

Compromisso com futuras gerações

"A gente vai cuidar. A gente vai fazer com o respeito que a gente tem que dar às futuras gerações", afirmou o presidente durante o evento em Pernambuco. A declaração foi feita dois meses depois de o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ter autorizado as atividades exploratórias na Margem Equatorial, em outubro. A liberação aconteceu pouco antes da realização da COP30, cúpula climática das Nações Unidas sediada em Belém, em novembro.

Posicionamento antes da COP30

Antes do encontro internacional sobre mudanças climáticas, Lula já havia se posicionado sobre a questão. O presidente argumentou que teria demonstrado falta de autenticidade caso aguardasse o término da COP30 para anunciar a autorização das pesquisas sobre existência de petróleo na região da Margem Equatorial, no estado do Amapá.