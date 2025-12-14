Tarcísio comemora vitória de Kast e diz que Brasil irá se livrar da esquerda

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou a vitória do conservador José Antonio Kast na eleição presidencial do Chile, definida no domingo (14), e associou o resultado a um suposto esgotamento do eleitorado com governos de esquerda na América Latina. Kast confirmou o favoritismo mantido ao longo do segundo turno e levou a direita de volta ao Palácio de La Moneda após quatro anos de governo de Gabriel Boric.

No texto, o governador paulista celebrou o resultado e atribuiu à eleição um significado político mais amplo. “O Chile disse BASTA! José Antonio Kast eleito presidente!”, escreveu. Em seguida, avaliou o desempenho nas urnas: “Os chilenos deram um passo importante, em uma vitória esmagadora que mostra que o povo está cansado das promessas vazias da esquerda”.

Na publicação, Tarcísio também relacionou a eleição chilena a uma tendência regional. “Mais uma nação que caminha para a direita na América Latina e avança na direção do conservadorismo, da liberdade econômica e do respeito a quem produz”, afirmou.

O governador ampliou o comentário ao projetar reflexos no cenário brasileiro. “O Brasil assiste a essa celebração e já se inspira! Tenho certeza de que nosso país será o próximo a se livrar desse fardo ideológico”, declarou. Ao final da mensagem, completou: “Parabéns, Chile! Que o Brasil siga seu exemplo em 2026!”.