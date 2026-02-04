Tebet institui programa de conectividade física e digital na América do Sul

247 - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, oficializou a criação do Programa Rotas de Integração Sul-Americana, iniciativa voltada ao fortalecimento da conectividade física e digital e ao desenvolvimento das capacidades regionais dos países da América do Sul.

"Fica instituído o Programa Rotas de Integração Sul-Americana - Rotas, com a finalidade de planejar e articular ações integradas, bem como de subsidiar a formulação e a implementação de políticas públicas, para a integração da infraestrutura física, digital, social, ambiental e cultural entre os países da América do Sul", diz a portaria, publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (3).

Os projetos prioritários para o governo são, de acordo com o documento: Rota Ilha das Guianas, Rota Amazônica, Rota Quadrante Rondon, Rota Bioceânica de Capricórnio e Rota Bioceânica do Sul.

Segundo o governo, o programa tem como um de seus objetivos articular as medidas necessárias à implementação de iniciativas e projetos no território brasileiro, além de contribuir para a coordenação com órgãos governamentais homólogos dos países sul-americanos. A iniciativa também prevê a atuação conjunta com organismos internacionais para viabilizar projetos de integração regional e a consolidação de parcerias voltadas à elaboração de estudos técnicos e pesquisas aplicadas relacionadas à integração sul-americana.