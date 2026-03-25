Thiago Ávila é detido em conexão no Panamá após missão humanitária em Cuba

247 - O ativista brasileiro Thiago Ávila foi detido por autoridades do Panamá durante uma conexão no Aeroporto Internacional de Tocumen, na Cidade do Panamá, nesta quarta-feira (25). De acordo com informações divulgadas por sua equipe de comunicação, ele foi levado para interrogatório e permaneceu por mais de duas horas sob custódia, sem contato posterior com seus apoiadores.

Antes de perder a comunicação, Ávila enviou uma mensagem relatando a abordagem: “Agentes falando em inglês (no Panamá) e sendo hostis”. Desde então, não houve atualização oficial sobre sua situação.

Ávila retornava de Cuba, onde participou da flotilha de solidariedade Nossa América, uma iniciativa internacional que levou ajuda humanitária à ilha. A ação partiu do México e transportou 14 toneladas de suprimentos, incluindo alimentos, medicamentos e painéis solares.

O ativista também se preparava para uma nova missão internacional. Nos próximos dias, ele integraria a Global Sumud Flotilha, que pretende navegar rumo à Faixa de Gaza com o objetivo de estabelecer um corredor humanitário marítimo e denunciar o bloqueio imposto à região.

Histórico recente de detenções no Panamá

O episódio ocorre semanas após outro caso envolvendo autoridades panamenhas. Na madrugada de sexta-feira, 6 de março, o ex-ministro Franklin Martins foi retido no mesmo aeroporto durante uma conexão rumo à Guatemala. Ele teve o passaporte confiscado, foi interrogado e posteriormente informado de que não poderia seguir viagem, sendo deportado ao Brasil.

Segundo relatos, Martins solicitou contato com a Embaixada do Brasil, mas o pedido não foi atendido. As autoridades locais não apresentaram justificativa formal para a medida.

Outro incidente recente envolvendo o país foi denunciado pelo ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil. Em segunda-feira, 24 de fevereiro, ele afirmou que a mala diplomática venezuelana foi aberta de forma irregular, classificando o episódio como violação do direito internacional. Caracas citou o Artigo 27 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, que garante a inviolabilidade desse tipo de correspondência.

Atuação internacional de Thiago Ávila

Thiago Ávila é conhecido por sua atuação em missões humanitárias e campanhas internacionais. Ele já participou de iniciativas voltadas à Faixa de Gaza e integra movimentos que denunciam restrições à circulação de ajuda humanitária.