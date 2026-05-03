Tribunal eleitoral do Peru pede auditoria dos resultados das eleições

(Reuters) – O Júri Nacional de Eleições (JNE) do Peru solicitou neste sábado (2) uma “auditoria informática abrangente e exaustiva” dos resultados das eleições gerais realizadas em 12 de abril, informou em comunicado.

Os resultados finais do primeiro turno permanecem indefinidos, e a apuração ainda não foi concluída, com 97,5% das cédulas contabilizadas. Nenhum adversário presidencial claro surgiu para enfrentar a favorita conservadora Keiko Fujimori em um segundo turno em junho.

O JNE pediu a auditoria independente “como um passo concreto e decisivo para fortalecer a transparência, a integridade e a confiabilidade dos resultados eleitorais”, disse o comunicado.

O congressista de esquerda Roberto Sánchez e o ultraconservador Rafael López Aliaga seguem empatados tecnicamente na disputa pelo segundo lugar, separados por cerca de 28 mil votos, enquanto atas contestadas de mais de 1 milhão de votos estão sendo revisadas na tentativa de determinar o resultado.

Um porta-voz do JNE disse à Reuters que uma eventual auditoria não interromperia a revisão das cédulas contestadas.

A eleição de abril no Peru e a apuração subsequente geraram ampla confusão no país andino, com vários candidatos alegando fraude. Em 21 de abril, o chefe da autoridade eleitoral do Peru, Piero Corvetto, renunciou diante da crescente pressão por esclarecimentos.

Corvetto havia anteriormente reconhecido atrasos logísticos no processo eleitoral, mas negou a ocorrência de irregularidades. Observadores eleitorais da União Europeia afirmaram em abril que não encontraram evidências de fraude.

Os resultados finais são esperados até, no máximo, 15 de maio, segundo autoridades do JNE.