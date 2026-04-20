Peru amplia recontagem de votos e resultado pode sair em maio

247 - O Peru ampliou a recontagem de votos da eleição presidencial e prevê divulgar o resultado até meados de maio, em meio a pressões políticas e questionamentos sobre a apuração. A revisão de atas eleitorais ocorre após milhares de contestações e pode impactar a definição dos candidatos que avançarão ao segundo turno.

Segundo a CNN Brasil, a secretária-geral do Júri Nacional de Eleições (JNE), Yessica Clavijo, informou que ao menos 106 atas de urnas serão recontadas. “Esperamos ter os resultados da eleição presidencial até meados de maio, no máximo, que é o tempo necessário para determinar o segundo turno”, afirmou.

De acordo com Clavijo, o órgão já recebeu mais de 15 mil folhas de apuração contestadas nas eleições gerais, sendo cerca de 30% relacionadas à disputa presidencial. As revisões foram solicitadas por erros ou omissões no registro de votos. O número de atas recontadas ainda pode aumentar, já que o processo segue em andamento.

Com 93,3% das cédulas apuradas, a candidata direitista Keiko Fujimori lidera com 17% dos votos. Na sequência, aparecem o deputado de esquerda Roberto Sánchez, com 12%, e o ex-prefeito de Lima Rafael López Aliaga, de extrema-direita, com 11,9%. A disputa pelo segundo lugar permanece acirrada, com diferença de cerca de 13 mil votos entre Sánchez e Aliaga.

Apesar das suspeitas levantadas no cenário político, observadores da União Europeia afirmaram não ter identificado evidências de fraude no processo eleitoral.

O prolongamento da apuração e o ambiente de incerteza também impactaram a confiança de investidores, ampliando a tensão em torno do desfecho da eleição presidencial peruana.