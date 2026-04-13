Keiko Fujimori assume liderança na eleição presidencial do Peru

247 - A apuração das eleições presidenciais no Peru registrou uma reviravolta nas primeiras horas desta segunda-feira (13), com Keiko Fujimori assumindo a liderança sobre Rafael López Aliaga em um pleito marcado por atrasos, falhas logísticas e dúvidas sobre os candidatos que avançarão ao segundo turno. A disputa segue acirrada e sob forte tensão política no país.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Valor Econômico, com base nos dados oficiais do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), Fujimori aparecia com 17,17% dos votos válidos, contra 16,97% de López Aliaga, após 37% das urnas apuradas. No domingo (12), os resultados iniciais indicavam vantagem do rival, enquanto pesquisas de boca de urna já apontavam Keiko Fujimori na dianteira.

A eleição ocorre em um cenário de fragmentação política e instabilidade institucional. Caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos válidos, os dois mais votados disputarão o segundo turno, previsto para o dia 7 de junho. O próximo presidente será o décimo a ocupar o cargo em apenas uma década — período em que o país teve nove chefes de Estado, entre eleitos e interinos.