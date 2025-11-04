Trump considera atacar diretamente Maduro e tomar poços de petróleo da Venezuela, diz NYT

247 - A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando várias opções de ação militar na Venezuela, incluindo atacar as forças que protegem o presidente Nicolás Maduro e tomar campos de petróleo, informou o The New York Times na terça-feira.

Segundo a reportagem, a administração Trump avaliou diversas possibilidades de intervenção militar no país sul-americano, entre elas atacar unidades militares que protegem Maduro e ocupar campos petrolíferos venezuelanos.

De acordo com o jornal, Trump ainda não decidiu se seguirá adiante nem qual das estratégias desenvolvidas poderia ser adotada. Fontes oficiais afirmaram que o presidente está “relutante” em aprovar missões que possam colocar tropas dos EUA em risco ou gerar constrangimento para Washington.

No domingo, Trump declarou que, apesar do “tratamento muito ruim” dado pela Venezuela aos Estados Unidos em relação ao narcotráfico e outras questões, ele não acredita que uma guerra vá ocorrer entre os dois países (com Sputnik).