Trump quer assumir o controle da PDVSA, diz Wall Street Journal

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus assessores estão elaborando um plano para “exercer certo controle” sobre a estatal petrolífera venezuelana PDVSA, informa o The Wall Street Journal. Segundo fontes do jornal, o plano em desenvolvimento prevê a aquisição e a comercialização da maior parte da produção de petróleo da empresa.

O próprio presidente dos EUA disse a seus auxiliares que acredita que seus esforços poderiam ajudar a reduzir os preços do petróleo ao nível que considera ideal, de 50 dólares por barril, segundo relataram as fontes. Além disso, a iniciativa de Washington teria como objetivo a dominação da indústria petrolífera venezuelana nos próximos anos, segundo o WSJ.

No sábado, os Estados Unidos lançaram uma agressão militar em larga escala em território venezuelano. A operação terminou com o sequestro de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, que foram levados para Nova York. Caracas classificou as ações de Washington como uma “gravíssima agressão militar” e advertiu que o objetivo dos ataques “não é outro senão se apoderar dos recursos estratégicos da Venezuela, em particular de seu petróleo e de seus minerais, tentando quebrar à força a independência política da nação”. Maduro declarou-se inocente na segunda-feira, em sua primeira audiência perante a Justiça dos Estados Unidos, no Tribunal do Distrito Sul de Nova York, onde é acusado de narcoterrorismo. Flores fez o mesmo. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, tomou posse na segunda-feira como presidente interina do país sul-americano. (Com informações do RT).