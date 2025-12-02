Trump volta a ameaçar Venezuela com ataques terrestres "muito em breve"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a adotar um discurso mais agressivo em relação à Venezuela ao mencionar que um ataque terrestre pode ocorrer “muito em breve”. A fala, segundo o Metrópoles, foi feita nesta terça-feira (2), durante encontro com seu gabinete na Casa Branca. Na ocasião, Trump reforçou críticas ao governo de Nicolás Maduro e colocou o país vizinho no centro das futuras ações de seu governo, além de ter aumentado a retórica ao tratar do que ele chama de “narcoterrorismo” na América Latina.

Reunião marca novo endurecimento do discurso

Ao comentar as operações conduzidas pelos Estados Unidos, Trump afirmou que seu governo já tem atuado para conter cartéis latino-americanos, mas prometeu medidas adicionais. “E vamos fazer por terra também. Vamos atacar muito em breve. E quando começarmos a atacar por terra, os números vão cair muito, e poderemos viver sem medo do filho ou da filha tomar um comprimido e morrer em 60 segundos”, declarou.

Críticas ao governo Maduro e foco no narcotráfico

Durante a reunião, o presidente citou diretamente a Venezuela como o principal alvo das ações planejadas. “A Venezuela tem sido realmente horrível. Mas outros países também. Mandam traficantes, assassinos, narcoterroristas para cá. Estamos tirando isso”, afirmou, reforçando o discurso de combate ao tráfico internacional.

Declarações ampliam tensão diplomática

As novas ameaças elevam o clima de instabilidade na região, reacendendo preocupações sobre o impacto de possíveis ações militares de Washington na região do Caribe.