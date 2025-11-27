Venezuela apresenta novos dados oficiais que demonstram reforço do combate ao narcotráfico

247 - O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, apresentou um novo balanço sobre o enfrentamento ao narcotráfico no país, destacando avanços significativos nas políticas de segurança e justiça. As declarações foram dadas durante a celebração do 56º aniversário do Ministério Público, em Caracas, em meio ao debate internacional sobre violência, soberania e direitos humanos.

Segundo a Telesur, Saab reforçou que a nação “combate o narcotráfico incansavelmente”, destacando resultados acumulados ao longo dos últimos oito anos.

No discurso apresentado em 23 de novembro, Saab informou que as ações judiciais nesse período levaram a 52.209 indiciamentos e 60.820 acusações por crimes ligados ao tráfico de drogas, resultando na condenação de 21.370 pessoas. O procurador enfatizou ainda a dimensão das operações de segurança: 370 toneladas de entorpecentes foram apreendidas, das quais 273,7 toneladas eram cocaína e 85,3 toneladas, maconha. Para ele, os dados evidenciam “a firmeza do Estado venezuelano na defesa do seu território e da saúde pública”.

O procurador também denunciou ações dos Estados Unidos em águas internacionais, acusando o país de ter assassinado 80 civis em ataques militares contra pequenas embarcações. Ele classificou tais operações como “execuções extrajudiciais” e afirmou que o governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, violou diversas normas internacionais, incluindo declarações e pactos de direitos humanos reconhecidos globalmente.

Saab citou ainda a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, lembrando que o uso de força letal contra embarcações civis só pode ocorrer em legítima defesa ou com autorização explícita do Conselho de Segurança da ONU — condições que, segundo ele, foram ignoradas. O procurador alertou que a tentativa de “naturalizar o assassinato de qualquer cidadão por parte dos Estados Unidos” estaria conduzindo à “extinção do direito internacional”.

Durante o pronunciamento, Saab afirmou que “um barco que não representa um perigo imediato não pode ser atacado”. Em seguida, agradeceu ao povo venezuelano, às instituições públicas e aos servidores do Ministério Público pelo compromisso com “a preservação da justiça e da paz”, ressaltando que “a unidade do povo venezuelano, sob a liderança do presidente Nicolás Maduro, é invencível”.

Além do balanço sobre o narcotráfico, o procurador destacou medidas relacionadas à proteção das mulheres, lembrando a recente passagem do Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Segundo ele, mais de 610 mil medidas de proteção foram concedidas a mulheres em situação de risco e 76.852 acusações foram apresentadas em casos de violência de gênero, reforçando o compromisso do Ministério Público com os direitos humanos e a integridade da população.