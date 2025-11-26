Petro aponta petróleo como motivo central da pressão dos EUA sobre a Venezuela

247 - Em entrevista à CNN, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que a recente escalada de pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela está diretamente ligada ao interesse pelo petróleo do país vizinho.

No diálogo com a emissora norte-americana, Petro sustentou que a política do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à Venezuela não se baseia no combate ao narcotráfico, mas sim em disputas energéticas e geopolíticas. A CNN também informou ter buscado posicionamento da Casa Branca e do Departamento de Estado.

Segundo Petro, a Venezuela — que abriga uma das maiores reservas de petróleo do planeta — tornou-se alvo prioritário de Washington por razões econômicas. “O petróleo é o ponto central da questão”, afirmou o líder colombiano à CNN. Ele acrescentou que vê na estratégia de Trump uma “negociação sobre petróleo”, e não uma política voltada à democratização do país sul-americano ou ao enfrentamento das drogas. “Acredito que essa seja a lógica de (Donald) Trump. Ele não está pensando na democratização da Venezuela, muito menos no narcotráfico”, disse.

Petro destacou ainda que a Venezuela não é considerada um grande produtor de drogas e que apenas uma pequena fatia do tráfico internacional passa por seu território. As falas reforçam uma visão crítica à narrativa de Washington, ao mesmo tempo em que mantêm um tom de solidariedade em relação ao paí