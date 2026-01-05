Venezuela defende paz e diálogo, afirma Delcy Rodríguez em mensagem a Trump

247 - A presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, presidiu neste domingo (4), uma reunião do Conselho de Ministros no Palácio de Miraflores, em Caracas, em um contexto de forte tensão política após o sequestro do presidente Nicolás Maduro. No encontro, ela reforçou a defesa da paz, do diálogo e do respeito à soberania nacional, ao mesmo tempo em que se dirigiu diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com um apelo contra qualquer escalada de conflito.

Segundo a Telesur, Delcy Rodríguez afirmou que a posição reflete não apenas sua visão pessoal, mas também a orientação histórica do governo venezuelano sob a liderança de Nicolás Maduro.

Ao se dirigir a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Rodríguez foi enfática ao afirmar: “Presidente Donald Trump: nosso povo e nossa região merecem paz e diálogo, não guerra. Essa sempre foi a posição do presidente Nicolás Maduro e é a posição de toda a Venezuela neste momento.” A fala reforça a linha diplomática defendida pelo governo venezuelano diante das pressões externas e das tensões regionais.A presidenta interina também destacou seu vínculo pessoal com o projeto político do país e suas aspirações para o futuro da nação. “Esta é a Venezuela em que acredito, aquela à qual dediquei minha vida”, afirmou. Em seguida, acrescentou: “Meu sonho é que a Venezuela seja uma grande potência onde todos os venezuelanos de bem possam se unir.”No campo da política externa, Delcy Rodríguez reiterou que a Venezuela mantém um compromisso firme com a paz e a convivência entre as nações. “A Venezuela reafirma seu compromisso com a paz e a coexistência pacífica. Nosso país aspira a viver sem ameaças externas, em um ambiente de respeito e cooperação internacional”, declarou. Para a dirigente, a construção da estabilidade global passa, necessariamente, pela garantia da paz interna de cada país: “Acreditamos que a paz global se constrói garantindo-se, em primeiro lugar, a paz de cada nação.”

Rodríguez ressaltou ainda que considera prioritário avançar rumo a uma relação internacional equilibrada e respeitosa entre os Estados Unidos e a Venezuela, assim como entre Caracas e os demais países da região. Segundo ela, essa relação deve estar baseada na igualdade soberana e no princípio da não interferência, valores que, conforme afirmou, orientam a diplomacia venezuelana no cenário internacional.

Nesse contexto, a presidenta interina também estendeu um convite direto a Washington. “O convite ao governo dos EUA é para trabalhar em conjunto em uma agenda de cooperação, orientada para o desenvolvimento compartilhado, dentro da estrutura do direito internacional e para fortalecer a coexistência comunitária duradoura”, disse. Ao concluir, Rodríguez sintetizou a posição do país ao afirmar: “A Venezuela tem direito à paz, ao desenvolvimento, à soberania e a um futuro.”

As declarações reforçam a posição oficial do governo venezuelano em defesa do diálogo, da autodeterminação dos povos e de uma política externa voltada à cooperação e ao respeito mútuo entre as nações.