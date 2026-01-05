TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Venezuela defende paz e diálogo, afirma Delcy Rodríguez em mensagem a Trump

      Presidenta interina afirma que o país busca relações equilibradas, soberania e cooperação internacional

      Delcy Rodríguez em Caracas - 10/3/2025 (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

      247 - A presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, presidiu neste domingo (4), uma reunião do Conselho de Ministros no Palácio de Miraflores, em Caracas, em um contexto de forte tensão política após o sequestro do presidente Nicolás Maduro. No encontro, ela reforçou a defesa da paz, do diálogo e do respeito à soberania nacional, ao mesmo tempo em que se dirigiu diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com um apelo contra qualquer escalada de conflito.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Segundo a Telesur, Delcy Rodríguez afirmou que a posição reflete não apenas sua visão pessoal, mas também a orientação histórica do governo venezuelano sob a liderança de Nicolás Maduro.

      Ao se dirigir a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Rodríguez foi enfática ao afirmar: “Presidente Donald Trump: nosso povo e nossa região merecem paz e diálogo, não guerra. Essa sempre foi a posição do presidente Nicolás Maduro e é a posição de toda a Venezuela neste momento.” A fala reforça a linha diplomática defendida pelo governo venezuelano diante das pressões externas e das tensões regionais.A presidenta interina também destacou seu vínculo pessoal com o projeto político do país e suas aspirações para o futuro da nação. “Esta é a Venezuela em que acredito, aquela à qual dediquei minha vida”, afirmou. Em seguida, acrescentou: “Meu sonho é que a Venezuela seja uma grande potência onde todos os venezuelanos de bem possam se unir.”No campo da política externa, Delcy Rodríguez reiterou que a Venezuela mantém um compromisso firme com a paz e a convivência entre as nações. “A Venezuela reafirma seu compromisso com a paz e a coexistência pacífica. Nosso país aspira a viver sem ameaças externas, em um ambiente de respeito e cooperação internacional”, declarou. Para a dirigente, a construção da estabilidade global passa, necessariamente, pela garantia da paz interna de cada país: “Acreditamos que a paz global se constrói garantindo-se, em primeiro lugar, a paz de cada nação.”

      Rodríguez ressaltou ainda que considera prioritário avançar rumo a uma relação internacional equilibrada e respeitosa entre os Estados Unidos e a Venezuela, assim como entre Caracas e os demais países da região. Segundo ela, essa relação deve estar baseada na igualdade soberana e no princípio da não interferência, valores que, conforme afirmou, orientam a diplomacia venezuelana no cenário internacional.

      Nesse contexto, a presidenta interina também estendeu um convite direto a Washington. “O convite ao governo dos EUA é para trabalhar em conjunto em uma agenda de cooperação, orientada para o desenvolvimento compartilhado, dentro da estrutura do direito internacional e para fortalecer a coexistência comunitária duradoura”, disse. Ao concluir, Rodríguez sintetizou a posição do país ao afirmar: “A Venezuela tem direito à paz, ao desenvolvimento, à soberania e a um futuro.”

      As declarações reforçam a posição oficial do governo venezuelano em defesa do diálogo, da autodeterminação dos povos e de uma política externa voltada à cooperação e ao respeito mútuo entre as nações.

      Artigos Relacionados

      Tags