Venezuela e Rússia defendem ordem multipolar, diz chanceler

247 - A Venezuela e a Rússia reforçaram sua convergência política em defesa de uma nova configuração global baseada no multilateralismo. A avaliação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores venezuelano, Yván Gil Pinto, ao destacar a parceria estratégica entre Caracas e Moscou em um contexto internacional marcado por tensões e transformações geopolíticas.

Em declarações à agência russa TASS, o chanceler afirmou que os dois países compartilham uma visão comum sobre o cenário internacional e atuam conjuntamente em fóruns multilaterais. “A Rússia e a Venezuela são países irmãos, parceiros estratégicos, parceiros na defesa da Carta da ONU, bem como no âmbito do Grupo de Amigos em Defesa da Carta da ONU, e defendem a criação de um mundo multipolar e multicêntrico”, disse.

A fala ocorreu durante cerimônia que marcou o 81º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre Venezuela e Rússia. O ministro lembrou que os vínculos entre Caracas e a então União Soviética foram formalizados em 14 de março de 1945, ainda antes do fim da Segunda Guerra Mundial, marco que deu início a uma relação que, segundo ele, evoluiu para uma aliança estratégica ao longo das décadas.

Gil ressaltou que, passado este tempo, o cenário internacional se tornou mais complexo, exigindo cooperação entre as nações. “Hoje, oitenta anos depois, emergiu uma ordem mundial repleta de desafios, que podem ser enfrentados por meio da cooperação, da adesão à Carta da ONU e da amizade entre os povos”, afirmou.

A aproximação entre Venezuela e Rússia tem sido caracterizada por laços políticos, econômicos e diplomáticos cada vez mais estreitos. Ambos os países defendem princípios como soberania nacional, não intervenção e respeito ao direito internacional, além de atuarem em mecanismos como o Grupo de Amigos em Defesa da Carta das Nações Unidas.

Nos últimos anos, essa parceria foi ampliada com acordos em diversas áreas estratégicas, incluindo energia, tecnologia e comércio, consolidando Moscou como um dos principais aliados internacionais de Caracas.

A defesa de um mundo multipolar, segundo o chanceler venezuelano, reflete a busca por maior equilíbrio nas relações internacionais e por um sistema em que diferentes países tenham voz ativa na governança global.