Rússia reafirma diálogo e cooperação com a Venezuela, diz porta-voz do Kremlin

247 - A Rússia mantém diálogo constante com a Venezuela e segue interessada em aprofundar a cooperação bilateral. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao comentar as relações entre Moscou e Caracas em meio ao atual cenário político venezuelano.

Em entrevista à Sputnik, Peskov destacou que os dois países continuam em contato e mantêm na agenda projetos conjuntos, especialmente na área econômica. Segundo ele, a Venezuela permanece sendo considerada um parceiro próximo da Federação da Rússia.“A Venezuela segue como um país amigo da Rússia. Continuamos a manter contato [com Caracas], estamos em diálogo e permanecemos interessados na cooperação econômica. Os projetos de cooperação continuam na agenda”, afirmou o porta-voz do Kremlin.

As declarações ocorrem em um contexto de instabilidade política na Venezuela após o sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, realizado pelos Estados Unidos em 3 de janeiro.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou posteriormente que Maduro e Flores seriam julgados sob acusações de suposto envolvimento em “narcoterrorismo”, alegando que ambos representariam uma ameaça, inclusive para os próprios Estados Unidos.

Após o episódio, a vice-presidenta venezuelana, Delcy Rodríguez, assumiu a presidência interina do país.

Reação internacional

A Rússia manifestou apoio ao povo venezuelano e pediu a libertação imediata de Nicolás Maduro e de Cilia Flores. O Ministério das Relações Exteriores russo também solicitou que a situação seja resolvida sem provocar uma escalada internacional ainda maior.

A China seguiu a mesma linha de posicionamento e também exigiu a libertação imediata do presidente venezuelano e de sua esposa, argumentando que a ação norte-americana viola normas do direito internacional.

Negociações com os Estados Unidos

Desde a prisão de Maduro, representantes dos Estados Unidos e da Venezuela passaram a discutir uma nova agenda bilateral. As negociações envolvem temas como cooperação no combate ao narcotráfico, liberação de recursos financeiros venezuelanos no exterior, exportação de petróleo e a retomada do diálogo diplomático entre os dois países.

Enquanto essas tratativas avançam, Moscou reafirma que continuará mantendo canais de diálogo abertos com Caracas e que a cooperação econômica bilateral segue como prioridade na relação entre Rússia e Venezuela.