Venezuela nega alerta de tsunami após boatos em La Guaira

247 - A Venezuela nega alerta de tsunami em qualquer região do país, informou o ministro do Interior, Justiça e Paz, Diosdado Cabello Rondón, ao desmentir rumores que circularam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp após os terremotos que atingiram o território venezuelano em 24 de junho.

Segundo a teleSUR, o governo venezuelano afirmou que as águas do país permanecem em “calma absoluta” e que as equipes oficiais seguem mobilizadas no atendimento à população.

Cabello rejeitou especificamente a existência de alerta de tsunami para o estado de La Guaira, uma das áreas afetadas pelos tremores de magnitude 7,2 e 7,5 registrados na Venezuela. O ministro pediu que a população evite compartilhar informações não verificadas, especialmente em meio ao trabalho de resgate e assistência às vítimas.

“Pessoas inescrupulosas, que só querem prejudicar nosso povo, espalharam o boato malicioso em La Guaira de que há um alerta de tsunami. Queremos informar, com toda a responsabilidade, que não há nenhum alerta de tsunami em qualquer lugar da Venezuela”, declarou Cabello.

O ministro também informou que não há alteração anormal nas águas venezuelanas e afirmou que o governo permanece atuando junto às comunidades atingidas. Segundo ele, há “calma absoluta nas águas venezuelanas”, enquanto autoridades nacionais e equipes de emergência mantêm as operações em áreas afetadas pelos terremotos.

A declaração foi feita em um momento de preocupação da população diante da sequência de abalos sísmicos que atingiu o país. Em La Guaira, as autoridades continuam realizando ações de resgate e apoio, com atenção especial a regiões impactadas pelos tremores.

Cabello reforçou que a divulgação de boatos pode dificultar o trabalho das equipes de emergência e ampliar o temor entre moradores de áreas vulneráveis. O governo venezuelano orientou a população a acompanhar apenas informações divulgadas por canais oficiais e a evitar a propagação de mensagens sem confirmação.

As operações de resgate seguem em La Guaira e em outras localidades atingidas pelos terremotos. O governo informou que permanece mobilizado para prestar assistência às vítimas e coordenar ações de resposta à emergência provocada pelos fortes abalos sísmicos.