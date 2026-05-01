Von der Leyen agradece a Lula e líderes do Mercosul por acordo com a União Europeia

247 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou nesta sexta-feira (1) a entrada em vigor do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE).

O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia entra em vigor nesta sexta-feira, após 26 anos de negociações. Os termos do acordo foram assinados no final de janeiro de 2026, em Assunção, no Paraguai.

A dirigente da UE comemorou o acordo, que, segundo ela, simboliza uma "mensagem poderosa ao mundo". Ela também agradeceu aos líderes do Mercosul e revelou que teve um telefonema com os presidentes do bloco sul-americano.

"Gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo compromisso com o acordo UE-Mercosul. Santiago Peña (presidente do Paraguai), Javier Milei (presidente da Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva (presidente do Brasil), Yamandu Orsi (presidente do Uruguai) e Antonio Costa (presidente do Conselho Europeu). Juntos, enviamos uma mensagem poderosa ao mundo. De que a abertura e a parceria criam prosperidade para todos", escreveu Von der Leyen na rede social X.

Em outra postagem, a chefe da União Europeia listou uma série de benefícios que resultarão do acordo com o Mercosul. "Hoje, o acordo UE-Mercosul começa a ser aplicado provisoriamente. Os benefícios são reais e visíveis a partir de agora. As tarifas começam a cair. As empresas estão ganhando acesso a novos mercados. Os investidores têm a previsibilidade de que necessitam. A aplicação provisória mostrará os benefícios tangíveis do acordo. E como as sensibilidades legítimas foram abordadas", escreveu.

Von der Leyen também disse que conferiu ao Parlamento Europeu e aos países-membros da UE a prerrogativa de "exercerem a sua supervisão democrática" sobre o acordo com o Mercosul.