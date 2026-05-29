55 anos da Fenae: compromisso permanente com a Caixa e o Brasil

Ao completar 55 anos de história, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) reafirma seu papel como uma das principais entidades de representação das empregadas e dos empregados da Caixa Econômica Federal e como uma voz ativa na defesa do banco público, dos direitos dos trabalhadores e da justiça social no Brasil. Mais do que celebrar uma trajetória construída ao longo de cinco décadas e meia, este momento nos convida a refletir sobre os desafios enfrentados, as conquistas alcançadas e o compromisso que continua guiando nossa atuação em defesa das melhorias da população brasileira como um todo.

Quando assumimos a presidência da Fenae, em abril de 2020, o Brasil e o mundo viviam um dos períodos mais desafiadores da história recente: a pandemia da Covid-19. Além de vitimar milhares de pessoas, por conta do isolamento social necessário naquela época, a doença colocou milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade e exigiu da Caixa e de seus empregados um esforço histórico para garantir o pagamento do auxílio emergencial.

Mesmo com os perigos de serem contaminados, os empregados do banco estiveram na linha de frente, atendendo a população em um momento de enorme insegurança social e econômica. A Fenae esteve ao lado desses empregados em cada etapa, lutando por melhores condições de trabalho, proteção à saúde e valorização profissional.

Ao mesmo tempo, intensificamos a mobilização nacional em defesa da Caixa 100% pública. Atuamos contra o fatiamento e qualquer tentativa de privatização da instituição, promovendo campanhas públicas, diálogo com o Congresso Nacional, articulação com entidades sindicais e aproximação com os movimentos sociais brasileiros. Defender a Caixa é defender o papel estratégico que o banco exerce no desenvolvimento do país, especialmente nas áreas de habitação, infraestrutura, inclusão bancária e execução de programas sociais.

A história da Fenae sempre esteve ligada à defesa da democracia, da soberania nacional e da redução das desigualdades históricas. Nossa atuação vai além das pautas corporativas porque compreendemos que a Caixa cumpre uma função social essencial para milhões de brasileiros. Quando defendemos o banco público, defendemos também oportunidades, dignidade e desenvolvimento econômico e regional do país.

Celebrar os 55 anos da Fenae é reconhecer uma trajetória construída com resistência, mobilização e diálogo das pessoas que vieram antes. Mas é também renovar nosso compromisso com o futuro. Seguiremos firmes na defesa da Caixa pública, dos direitos das empregadas e empregados Caixa e de um Brasil mais justo, democrático e menos desigual.