TV 247 logo
      Buscar
      Sara York avatar

      Sara York

      Sara Wagner York (também conhecida como Sara Wagner Pimenta Gonçalves Júnior) é bacharel em Jornalismo, doutora em Educação, licenciada em Letras – Inglês, Pedagogia e Letras Vernáculas. É especialista em Educação, Gênero e Sexualidade, autora do primeiro trabalho acadêmico sobre cotas para pessoas trans no Brasil, desenvolvido em seu mestrado. Pai e avó, é reconhecida como a primeira mulher trans a ancorar no jornalismo brasileiro, pela TV 247

      180 artigos

        HOME > blog

        A chuva das tragédias: de Cláudio Castro, Yuri Moura, a marcha bolsonarista e o raio em Brasília

        Sara Yor analisa a judicialização da memória, as tragédias anunciadas e o silenciamento institucional

        A chuva das tragédias: de Cláudio Castro, Yuri Moura, a marcha bolsonarista e o raio em Brasília (Foto: Reprodução/YouTube)

        Em um país onde tragédias ambientais, obras mal executadas e espetáculos políticos se sucedem sem elaboração pública, a Justiça julga, nesta semana, o deputado estadual Yuri Moura por fiscalizar intervenções precárias em Petrópolis, enquanto, em Brasília, um raio atinge apoiadores reunidos para uma marcha bolsonarista. Entre processos, desastres e encenações, o Brasil segue transformando memória em incômodo - e o esquecimento em política de Estado.

        O Brasil não desmorona de uma vez.

        Ele se desfaz em parcelas.

        Uma encosta mal contida.

        Um rio adoecido.

        Um prédio implodido.

        Uma imagem falsa circulando.

        E, entre tudo isso, o esquecimento.

        Nesta semana, em pleno recesso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o deputado estadual Yuri Moura será julgado por ter feito aquilo que sua função exige: fiscalizar. Estar ao lado das vítimas. Denunciar uma obra emergencial que, anos depois da tragédia climática de Petrópolis, ainda não garantiu segurança às famílias da Rua Nova.

        A acusação partiu do governador Cláudio Castro. O motivo: um vídeo gravado em 2023, no qual Yuri, ao lado dos moradores, chamou a obra de "porca" e denunciou corrupção, atrasos e abandono institucional.

        O que está em julgamento, portanto, não é apenas uma fala.

        É o direito à memória. É o direito de não aceitar que a reconstrução vire maquiagem.

        Sobre a política do esquecimento

        A lógica é conhecida. O desastre acontece.

        As câmeras chegam. As promessas são feitas.

        As obras emergenciais começam. O tempo passa.

        A imprensa se afasta. As vítimas permanecem.

        E quem insiste em voltar ao local vira incômodo.

        Fiscalizar vira sinonimo de afronta.

        Lembrar torna-se perturbação.

        Denunciar implanta um crime.

        O caso da Rua Nova revela isso com precisão, pois é uma obra de mais de R$ 80 milhões, iniciada em 2022, que não resolveu a insegurança geológica. Relatórios técnicos, ações do Ministério Público, vistorias da Defesa Civil e novas intervenções federais confirmam que o risco nunca foi plenamente eliminado.

        Mas quem responde judicialmente é justamente quem denunciou.

        O país apaga seus próprios rastros

        No último domingo, em Brasília, o Torre Palace Hotel foi implodido. Em minutos, virou poeira. O fotojornalista Luis Gustavo Nova registrou tudo em timelapse: a destruição limpa, organizada e protocolar.

        Sem ruído, sem memória e sem ritual!

        Como se apagar fosse sempre mais fácil que cuidar.

        Pouco antes, uma imagem gerada por inteligência artificial circulou mostrando o Teatro Procópio Ferreira sendo demolido. Era falsa. Mas funcionou como ensaio simbólico. Vai nos acostumando à perda.

        Vai treinando o nosso olhar para o apagamento.

        Mariana, Brumadinho, Petrópolis

        O poeta Pedro Paulo Gomes Pereira escreve:

        "Dizer esses nomes não é localizar no mapa.

        É tocar num ponto em que o mundo cedeu."

        Mariana. Brumadinho. Petrópolis.

        Não foram acidentes.

        Foram escolhas repetidas.

        Barragens frágeis. Encostas negligenciadas.

        Obras mal feitas. Fiscalizações ignoradas.

        A lama, o deslizamento, o colapso - tudo já estava anunciado.

        O que falta, quase sempre, é vontade política para impedir.

        A judicialização da memória

        O julgamento de Yuri Moura, marcado às pressas, durante o recesso, revela algo mais profundo que é a tentativa de disciplinar a lembrança.

        Não se processa apenas um parlamentar.

        Processa-se a insistência.

        Uma insistência em voltar, em ouvir, em registrar, em cobrar.

        E principalmente em não deixar passar!

        Num país que normaliza tragédias, lembrar é subversivo.

        E como sustentar o céu

        O poema de Pedro Paulo termina com um aviso:

        "Sustentar o céu não é cálculo.

        É responsabilidade."

        Cuidar de territórios, de vidas, de histórias, não é favor, mas um dever.

        Quando obras emergenciais viram soluções permanentes.

        Quando vítimas viram números.

        Quando denunciantes viram os réus.

        Quando imagens falsas substituem os fatos.

        Algo essencial já se perdeu, e nós sabemos o que é apesar de muitas vezes não saber nomear…

        O que está realmente em julgamento

        Nesta semana, a Justiça julga um deputado estadual, enquanto, nas terras distritais, um deputado federal é elevado à condição de santo por meio de uma marcha-cortina de fumaça que tenta encobrir sua ligação com o banco Master.

        Mas o país se julga a si mesmo.

        Julga:

        como trata suas vítimas.

        como responde às tragédias.

        como protege quem fiscaliza.

        como preserva sua memória.

        A pergunta não é se Yuri Moura será condenado ou absolvido.

        A pergunta é outra:

        quantos mundos ainda estamos dispostos a deixar cair para que tudo continue "funcionando"?

        E por último, quem fala tanto de Deus, recebe uma resposta:

        "Um raio atingiu um grupo reunido próximo ao Memorial JK, na área central de Brasília, durante um temporal, deixando feridos. As pessoas aguardavam a chegada de uma marcha de apoiadores de Bolsonaro e foram encaminhadas aos hospitais de Base e da Asa Norte."

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados