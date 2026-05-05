A derrota da Casa Branca

Os EUA e Israel praticamente não possuem opções para sair do conflito iraniano sem que a situação seja vista como uma fragorosa derrota. Se Washington e Tel Aviv insistirem em escalar o conflito, a derrota ficará mais evidente e os reflexos negativos para ambos os países serão mais contundentes.

Se Donald Trump tem alguma esperança de se recuperar dessa catástrofe, simplesmente precisa encerrar esta guerra o mais rápido possível. O motivo é que ele não tem uma estratégia militar que lhe permita vencer. Isto é, não existe uma opção militar viável que lhe forneça algum tipo de vitória; caso contrário, ele já teria usado.

Além disso, a economia global está à beira de um colapso. E, quanto mais isso continuar, maiores serão os danos para o mundo, inclusive para os EUA. Isso produz consequências políticas muito drásticas para Trump dentro dos EUA, já que o país está a seis meses de uma eleição. Sem mencionar os enormes problemas econômicos e sociais que serão sentidos por muitos países ao redor do mundo. Países que, por causa desse conflito, tendem a reavaliar a sua relação com Washington. Portanto, Trump está sob enorme pressão para chegar a algum tipo de acordo com o Irã que lhe permita escapar desta armadilha que seu parceiro Israel lhe colocou.

O problema é que a administração Trump é incompetente quando se trata de diplomacia. O melhor exemplo disso é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Todos se lembram de que o presidente Trump, ao assumir o cargo, prometeu resolvê-lo o mais rápido possível. Aliás, ele chegou a dizer que poderia pôr fim ao conflito antes mesmo de tomar posse. Mas ele fracassou completamente nessas negociações diplomáticas com os russos. Então, por que imaginar que ele possa ser mais hábil em negociar com o Irã do que foi com os ucranianos e os russos?

Donald Trump e sua equipe demonstram uma incompetência brutal na área diplomática. E, além disso, Trump tem mostrado uma fraqueza sem igual diante do lobby israelense. E, por falar em Israel, a situação de suas elites sionistas também é ruim, já que elas falaram por décadas que o Irã era uma ameaça existencial e agora, derrotadas por eles, o que vão explicar para a sua sociedade?

O conflito, que era ensaiado há muitos anos por Tel Aviv e Washington contra Teerã, finalmente aconteceu, e os estadunidenses e israelenses fracassaram em todos os aspectos, garantindo uma vitória retumbante do Irã. O ônus, no aspecto macro, para os agressores está apenas começando, enquanto o Irã garantiu o triunfo do Sul Global.