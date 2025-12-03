Contratação de Datena pela EBC é um erro gigantesco
Decisão menospreza o jornalismo progressista
Do X (@tiagobarbosa_)
A contratação de Datena pela EBC é um erro gigantesco com retrocessos graves no respeito aos direitos humanos, à vida e à dignidade da população negra e periférica.
O apresentador é símbolo de uma atrofia jornalística policialesca de criminalização da pobreza ao espetacularizar e naturalizar a violência como linguagem contra o povo.
O noticiário sob Datena legitima operações de violação dos direitos, de exposição dos suspeitos e vítimas, de desprezo à presunção de inocência - contra os pobres, óbvio.
Empodera e fetichiza a ação truculenta da polícia como solução da segurança pública em detrimento de políticas de justiça social e da inteligência investigativa.
Essa mistificação tanto oculta e isenta os cabeças do crime inoculados na “elite” quanto entorna o caldo de ódio usado como amparo ideológico para massacres.
A contratação dele em meio à carnificina no RJ e a outras barbáries dá fôlego à pregação extremista pelo uso arbitrário da violência estatal - invariavelmente, racista e elitista.
E menospreza o jornalismo progressista enquanto espaço qualificado para mediar o debate por uma sociedade sadia.
A busca por audiência não pode prevalecer sobre o bem essencial da comunicação pública - a direito igualitário à vida.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.