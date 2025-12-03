Do X (@tiagobarbosa_)

A contratação de Datena pela EBC é um erro gigantesco com retrocessos graves no respeito aos direitos humanos, à vida e à dignidade da população negra e periférica.

O apresentador é símbolo de uma atrofia jornalística policialesca de criminalização da pobreza ao espetacularizar e naturalizar a violência como linguagem contra o povo.

O noticiário sob Datena legitima operações de violação dos direitos, de exposição dos suspeitos e vítimas, de desprezo à presunção de inocência - contra os pobres, óbvio.

Empodera e fetichiza a ação truculenta da polícia como solução da segurança pública em detrimento de políticas de justiça social e da inteligência investigativa.

Essa mistificação tanto oculta e isenta os cabeças do crime inoculados na “elite” quanto entorna o caldo de ódio usado como amparo ideológico para massacres.

A contratação dele em meio à carnificina no RJ e a outras barbáries dá fôlego à pregação extremista pelo uso arbitrário da violência estatal - invariavelmente, racista e elitista.

E menospreza o jornalismo progressista enquanto espaço qualificado para mediar o debate por uma sociedade sadia.

A busca por audiência não pode prevalecer sobre o bem essencial da comunicação pública - a direito igualitário à vida.