O bolsonarismo é o próprio crime
O Rio de Janeiro, governado por bolsonarista e com todos os senadores bolsonaristas, prolifera massacres para simular um falso combate à violência
Não é que o bolsonarismo fracasse no combate ao crime — o bolsonarismo é o próprio crime.
O bolsonarismo legitima a milícia, sabota a PEC da segurança, favorece as fintechs das facções, mente sobre o Pix, tenta blindar deputado bandido e quer anistiar golpistas.
Integrante do PCC estava na comitiva de governador bolsonarista; quem tem primo preso por tráfico é deputado bolsonarista; os assassinos de Marielle são dessa mesma lavra.
A quem é ligada a bancada da bala? Quem facilitou a aquisição de armas? Quem faz arminha? Quem quis metralhar adversários políticos? Quem condecora a milícia?
O bolsonarismo é a representação política e ideológica do crime — a capa pública de legitimidade da bandidagem.
O bolsonarismo é sinônimo de crime — da ação à omissão.
