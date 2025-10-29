TV 247 logo
      Buscar
      Tiago Barbosa avatar

      Tiago Barbosa

      Jornalista, pós-graduado em História e Jornalismo, com passagem por jornais de Pernambuco

      79 artigos

        HOME > blog

        O bolsonarismo é o próprio crime

        O Rio de Janeiro, governado por bolsonarista e com todos os senadores bolsonaristas, prolifera massacres para simular um falso combate à violência

        Operação policial no Rio matou 64 pessoas (Foto: Ag.Brasil)

        Não é que o bolsonarismo fracasse no combate ao crime — o bolsonarismo é o próprio crime.

        Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

        O bolsonarismo legitima a milícia, sabota a PEC da segurança, favorece as fintechs das facções, mente sobre o Pix, tenta blindar deputado bandido e quer anistiar golpistas.

        Integrante do PCC estava na comitiva de governador bolsonarista; quem tem primo preso por tráfico é deputado bolsonarista; os assassinos de Marielle são dessa mesma lavra.

        A quem é ligada a bancada da bala? Quem facilitou a aquisição de armas? Quem faz arminha? Quem quis metralhar adversários políticos? Quem condecora a milícia?

        O bolsonarismo é a representação política e ideológica do crime — a capa pública de legitimidade da bandidagem.

        Não por acaso, o Rio de Janeiro, governado por bolsonarista e com todos os senadores bolsonaristas, prolifera massacres para simular um falso combate à violência.

        O bolsonarismo é sinônimo de crime — da ação à omissão.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados