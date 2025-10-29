"Castro confessou sua falência", diz José Dirceu

247 – O ex-ministro José Dirceu criticou duramente o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, após a megaoperação policial que resultou em 64 mortos nos Complexos do Alemão e da Penha. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (29), Dirceu afirmou que “o que estamos vendo no Rio de Janeiro é a confissão da falência da gestão de Cláudio Castro”.

Segundo o ex-ministro, o estado vive “um cenário de descontrole e violência sem precedentes”, e o governador, em vez de reconhecer sua responsabilidade, tenta transferir a culpa para o governo federal. “O governador, em vez de assumir responsabilidade, tenta culpar o governo federal”, escreveu Dirceu em seu perfil no X (antigo Twitter).

O que estamos vendo no Rio de Janeiro é a confissão da falência da gestão de Cláudio Castro. O estado vive um cenário de descontrole e violência sem precedentes. E o governador, em vez de assumir responsabilidade, tenta culpar o governo federal. pic.twitter.com/f3AVkOKuM9 — Zé Dirceu (@ZeDirceu_) October 28, 2025

Colapso da segurança pública

A declaração ocorre em meio à repercussão da maior operação policial da história do estado, que mobilizou 2.500 agentes das polícias Civil e Militar. De acordo com o balanço oficial, a ação deixou 64 mortos — sendo 60 suspeitos e quatro policiais —, além de 81 prisões e a apreensão de 93 fuzis.

O episódio reacendeu o debate sobre o modelo de segurança pública no Rio de Janeiro e a escalada de violência em comunidades sob gestão de Cláudio Castro. Nos últimos anos, chacinas como as do Jacarezinho, da Vila Cruzeiro, do Alemão e agora da Penha marcaram seu governo com recordes de letalidade policial.

Dirceu aponta uso político da violência

Para José Dirceu, o comportamento do governador reflete uma tentativa de desviar o foco de sua responsabilidade administrativa. “Castro confessou sua falência”, sintetizou o ex-ministro, ao destacar que a gestão estadual não apresenta resultados consistentes na redução da criminalidade e aposta em ações midiáticas de confronto.

Analistas e parlamentares também vêm apontando que a sucessão de operações letais tem sido usada para reforçar uma narrativa política alinhada à extrema direita, que tenta atribuir ao governo federal uma suposta leniência com o crime.

Crise institucional e cobrança por soluções

Enquanto o governo estadual tenta justificar o número de mortos como “resultado do enfrentamento ao tráfico”, cresce a pressão por uma mudança de paradigma na segurança pública. Entidades de direitos humanos e lideranças políticas cobram transparência nas investigações e criticam o uso de operações de grande escala que resultam em massacres e danos à população civil.

Para Dirceu, o quadro atual é de colapso. “A falência da gestão de Cláudio Castro é evidente — o Rio está à deriva, e a violência é o sintoma mais cruel de um governo que perdeu o controle e a credibilidade”, concluiu.