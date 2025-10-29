Lewandowski afirma que governo federal atendeu todos os pedidos do Rio e reforça PEC da Segurança Pública

247 - Em entrevista concedida nesta terça-feira (28), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o Governo Federal tem prestado todo o apoio solicitado pelo estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, “nenhum pedido do governador Cláudio Castro até agora foi negado”.A declaração foi dada após encontro na Assembleia Legislativa do Ceará, onde o ministro cumpria agenda de trabalho. As informações são da Agência Gov. Lewandowski respondia a questionamentos sobre a operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, que resultou em mais de 60 mortes — entre elas, a de agentes de segurança — durante ações contra o Comando Vermelho (CV).

Governo Federal diz ter atendido pedidos do Rio

Ricardo Lewandowski destacou que a Polícia Federal tem atuado intensamente no Rio, com recordes de apreensões de drogas, armas e operações de inteligência. “Auxiliamos o Rio de Janeiro no que podemos. Nenhum pedido do governador Cláudio Castro até agora foi negado. A Polícia Federal está atuando muito intensamente com recorde de apreensão de drogas, de armas e de operações de inteligência”, afirmou o ministro.

Ele também ressaltou o trabalho conjunto da Polícia Rodoviária Federal no patrulhamento das rodovias, para conter o tráfico de armas, drogas e pessoas. “O Governo Federal tem atuado intensamente, seja com investimentos na área da segurança pública, com fornecimento de armas, de equipamentos, seja na parte prisional também, onde temos investido muitos milhões”, disse.Lewandowski lembrou que, no início do ano, o governador Cláudio Castro pediu a transferência de líderes de facções criminosas para penitenciárias federais de segurança máxima — solicitação que foi atendida. “Foi atendido, nenhum pedido foi negado”, completou.

O ministro, no entanto, afirmou não ter sido comunicado oficialmente sobre a operação desta terça-feira: “Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada”, declarou.

Defesa da PEC da Segurança Pública

Ao abordar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública, Lewandowski afirmou que a medida busca integrar as forças de segurança dos diferentes níveis de governo. “Propusemos ao Congresso Nacional uma PEC da Segurança Pública, que visa exatamente a coordenação das forças federais com as forças estaduais e também com as forças municipais”, explicou.Para o ministro, a cooperação e o compartilhamento de informações são fundamentais para o enfrentamento ao crime organizado. “O crime organizado hoje é um fenômeno nacional e até global. Por isso, o Brasil participa de diversos acordos e tratados internacionais de combate à criminalidade organizada”, completou.

Solidariedade às vítimas e apelo por inteligência no combate ao crime

Lewandowski lamentou as mortes registradas na operação policial. “Foi uma operação bastante cruenta. Segundo notícias, tem mais de 60 mortos. Lamentavelmente, morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, inocentes. É de se lamentar isto”, declarou.O ministro enfatizou que o combate à criminalidade deve ser baseado em planejamento e inteligência. “O combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, inteligência e coordenação das forças”, afirmou, expressando solidariedade às famílias das vítimas.

Gleisi Hoffmann também defende aprovação da PEC

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, publicou mensagem em apoio à aprovação da PEC da Segurança Pública e ao povo fluminense.