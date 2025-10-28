Governo vai enviar comitiva ao Rio após operação policial

247 - O governo federal vai enviar uma comitiva ao Rio de Janeiro para uma reunião emergencial com o governador Cláudio Castro (PL), após a megaoperação policial que deixou mais de 60 mortos e paralisou parte da capital fluminense. A ação, voltada contra o Comando Vermelho (CV), provocou o fechamento de vias e a interrupção de serviços essenciais, segundo informações do Palácio do Planalto.

De acordo com o blog de Andréia Sadi, do G1, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a União está à disposição do governo estadual para colaborar nas medidas de segurança. “O governo federal está à disposição do governador Cláudio Castro”, disse o ministro, ressaltando que até o momento “não houve pedido formal de ajuda” por parte do estado.

A comitiva será formada por Lewandowski, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e pelo diretor-executivo da Polícia Federal, William Marcel Murad. O objetivo é discutir a escalada da violência e avaliar ações conjuntas entre as forças estaduais e federais, após uma das maiores operações de segurança do ano.

A ofensiva policial, realizada em comunidades da zona oeste e norte da cidade, teve como alvo o tráfico de drogas e grupos armados ligados ao Comando Vermelho. O número elevado de mortes gerou forte repercussão social e política, com entidades de direitos humanos cobrando transparência nas investigações e revisão dos protocolos de uso da força.

O governo federal, segundo interlocutores do Planalto, busca evitar o agravamento da crise e reforçar a cooperação institucional com o estado. A reunião desta terça-feira (28) deve definir os próximos passos da atuação integrada das forças de segurança no Rio.