Paulo Teixeira critica Cláudio Castro por “jogo pré-eleitoral” no Rio após operação policial

247 - O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, criticou nesta terça-feira (28) o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por tentar transferir ao governo federal a responsabilidade pela crise de segurança pública no estado. A declaração foi feita em publicação nas redes sociais, em meio às tensões entre o Palácio Guanabara e Brasília após a megaoperação policial contra o Comando Vermelho, na capital fluminense.

Segundo Teixeira, Castro se opôs à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que permitiria maior cooperação entre o governo federal e os estados na área da segurança pública. O ministro afirmou ainda que o governador não pediu ajuda oficial a Brasília antes de deflagrar as ações que resultaram em confrontos e mortes.

“O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro se opôs à PEC que permitiria ao governo federal atuar junto dos governadores na segurança pública, atribuição dos estados. Não solicitou ajuda nem colaboração”, afirmou o ministro.

Em tom contundente, Teixeira acusou Castro de agir de forma politicamente oportunista diante dos desdobramentos da operação.

“Faz uma ação que está gerando mortes e caos, e depois politicamente tenta se eximir de responsabilidades e atacar o governo federal”, escreveu.

O ministro concluiu a publicação afirmando que o comportamento do governador tem motivação eleitoral: “Não é correto do governador tentar fugir de suas responsabilidades fazendo um jogo pré-eleitoral.”