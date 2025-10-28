TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      PT condena ação de Cláudio Castro: “oportunismo sangrento”

      A legenda também criticou o que chamou de "estratégia de guerra" do governador do RJ após megaoperação matar 64 pessoas

      Operação policial no Rio de Janeiro - 28 de outubro de 2025 (Foto: REUTERS/Aline Massuca)

      247 - A bancada do PT na Câmara dos Deputados divulgou nesta terça-feira (28) uma nota criticando as políticas de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Lá, uma megaoperação policial matou ao menos 64 pessoas e prendeu mais de 100, enquanto as autoridades declararam que facções criminosas em comunidades são o alvo da ofensiva.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      O documento, assinado pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), denuncia o "modelo falido e irresponsável, que enluta dezenas de famílias", de segurança pública implementado pelo governo de Cláudio Castro (PL).

      A legenda também criticou a "estratégia de guerra" do governador e o que chamou de "oportunismo sangrento": "É revoltante que o governador comemore uma ação que custou a vida de quatro policiais no próprio dia em que se homenageia o servidor público". 

      "Repudiamos a insistência do governador em uma estratégia de guerra, já exaustivamente fracassada, que faz da polícia fluminense uma das que mais mata e mais morre no mundo", diz a nota. 

      O documento também sai em defesa da PEC de Segurança Pública, do governo federal: "Esta postura ignora solenemente as alternativas modernas e eficazes propostas pelo governo federal, como a PEC da Segurança Pública, que promove a integração federativa, e o PL Antifacção, que moderniza o combate ao crime organizado por meio de inteligência e descapitalização". 

      "A segurança pública deve ser uma política de Estado, baseada na inteligência, na integração e na humanidade, e não no oportunismo sangrento de quem transforma tragédias em ferramenta de campanha", finaliza a nota.

      Ao menos 64 pessoas foram mortas nesta terça-feira durante uma operação policial contra o crime organizado em dois complexos de favelas na zona norte do Rio de Janeiro, afirmou Castro, na ação policial mais letal da história do estado.

      A operação nos conjuntos de favelas do Alemão e da Penha é considerada pelo governo do Rio como a maior já realizada contra o crime organizado. O alvo foi o Comando Vermelho, facção criminosa que atua na região. A polícia prendeu mais de 100 pessoas e apreendeu 75 fuzis, acrescentou Castro. 

      Leia a íntegra: 

      Nota da Bancada do PT na Câmara 

      A política de derramamento de sangue no Rio de Janeiro

      A Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados manifesta profunda indignação frente à política de segurança pública do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que resultou nesta terça-feira na mais letal operação policial da história do estado.

      A megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, com saldo trágico de pelo menos 64 vidas ceifadas, é a expressão máxima de um modelo falido e irresponsável, que enluta dezenas de famílias. É revoltante que o governador comemore uma ação que custou a vida de quatro policiais no próprio dia em que se homenageia o servidor público.

      Repudiamos a insistência do governador em uma estratégia de guerra, já exaustivamente fracassada, que faz da polícia fluminense uma das que mais mata e mais morre no mundo. Esta postura ignora solenemente as alternativas modernas e eficazes propostas pelo governo federal, como a PEC da Segurança Pública, que promove a integração federativa, e o PL Antifacção, que moderniza o combate ao crime organizado por meio de inteligência e descapitalização.

      A postura de Cláudio Castro é vergonhosa e eleitoreira. Ele admite publicamente usar operações como marketing político, enquanto sob seu comando o Rio é palco das maiores chacinas de sua história. Sua retórica belicista gera apenas caos e derramamento de sangue, sem qualquer resultado concreto em segurança para a população.

      É uma falsidade grotesca afirmar que o estado está sozinho. O governo federal, atendendo a pedidos locais, mantém atuação permanente da Força Nacional, da Polícia Federal e da PRF, com resultados expressivos na apreensão de armas e drogas, além de criar estruturas como o CIFRA para atacar o financiamento do crime.

      O povo do Rio de Janeiro não pode mais ser refém de uma guerra utilizada como palanque eleitoral. A segurança pública deve ser uma política de Estado, baseada na inteligência, na integração e na humanidade, e não no oportunismo sangrento de quem transforma tragédias em ferramenta de campanha.

      Brasília, 28 de outubro de 2025

      Lindbergh Farias, líder da Bancada do PT na Câmara dos Deputados

      Artigos Relacionados

      Tags