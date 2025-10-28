Procuradoria e DPU questionam Cláudio Castro sobre megaoperação que deixou inúmeros mortos

247 - O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro pediu nesta terça-feira (28) explicações ao governador Cláudio Castro, após a megaoperação policial em comunidadentes menos favorecidas que deixou ao menos 64 mortos.

"De que forma o direito à segurança pública foi promovido, indicando as finalidades da operação, os custos envolvidos e a comprovação da inexistência de outro meio menos gravoso de atingir a mesma finalidade", diz o documento.

A Defensoria Pública da União (DPU) encaminhou ofício semelhante ao governo estadual, de acordo com a Agência Brasil.

Ao menos 64 pessoas foram mortas nesta terça-feira durante uma operação policial contra o crime organizado em dois complexos de favelas na zona norte do Rio de Janeiro, afirmou Castro, na ação policial mais letal da história do Estado.

A operação nos conjuntos de favelas do Alemão e da Penha é considerada pelo governo do Rio como a maior já realizada contra o crime organizado. O alvo foi o Comando Vermelho, facção criminosa que atua na região. A polícia prendeu mais de 100 pessoas e apreendeu 75 fuzis, acrescentou Castro.