A estratégia de Renan para evitar que Lira dê a última palavra sobre o projeto do IR

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, decidiu não mexer substancialmente em seu parecer, a fim de impedir que o PL retorne à Câmara dos Deputados. Caso fizesse mudanças que alterassem o mérito da proposta, a matéria teria de voltar a ser analisada pelos deputados. Nesta manhã, Renan apresentou seu relatório com apenas mudanças de redação e, conjuntamente, propôs um novo projeto de lei para compensar a perda de arrecadação com o IR. Os senadores começaram a discutir, na Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta de Renan, que prevê dobrar a tributação sobre bets, de 12% para 24%, além de majorar a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das fintechs, de 9% para 15%, e dos bancos, de 15% para 20%.