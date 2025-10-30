Alcolumbre quer votar proposta de isenção do IR até R$ 5 mil na próxima semana

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou nesta quinta-feira (30) que pretende colocar em votação, na próxima semana, o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil. A proposta é uma das principais bandeiras do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e visa reduzir a carga tributária sobre trabalhadores de baixa e média renda

.“Nosso objetivo é votar o projeto já na próxima semana, garantindo que o benefício chegue à população ainda este ano”, afirmou Alcolumbre, de acordo com o Metrópoles. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no início de outubro e prevê ainda uma desoneração parcial para quem ganha até R$ 7.350 mensais. A expectativa é que a medida injete dinamismo na economia e gere impacto positivo na percepção pública do governo.

Reunião entre Alcolumbre e Renan Calheiros define próximos passos

O projeto tramita na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), presidida pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL). Segundo Alcolumbre, ele deve se reunir com Renan para discutir os detalhes da tramitação e garantir que o texto siga rapidamente ao plenário.

Renan Calheiros, relator da proposta, defende que o texto seja analisado com cautela para evitar distorções. O senador já havia criticado trechos incluídos durante a tramitação na Câmara sob relatoria do deputado Arthur Lira (PP-AL), seu adversário político, e sugeriu ajustes para eliminar eventuais “pegadinhas”.

Medida é prioridade do Planalto

A ampliação da faixa de isenção do IR é vista pelo Palácio do Planalto como uma das medidas econômicas mais populares do mandato de Lula. O governo acredita que a iniciativa ajudará a fortalecer o consumo interno e a impulsionar a popularidade presidencial às vésperas das eleições de 2026.

Fontes da equipe econômica afirmam que o impacto fiscal da proposta foi calculado e que o governo prevê mecanismos de compensação para equilibrar as contas públicas, evitando pressões sobre o orçamento.

Senado também discutirá compensações tributárias

Além do projeto do IR, Alcolumbre adiantou que pretende reunir líderes partidários para debater o Projeto de Lei 458/22, aprovado na Câmara nesta semana. A proposta trata de medidas de compensação relacionadas à derrubada da Medida Provisória do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O presidente do Senado informou ainda que planeja realizar, em novembro, uma sessão conjunta do Congresso Nacional para a análise de vetos do presidente Lula. Entre eles está o da Lei do Licenciamento Ambiental, cuja votação deve ocorrer após o início da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), marcada para 10 de novembro em Belém (PA).