Isenção do IR: Haddad espera unanimidade no Senado

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rasgou elogios, nesta terça-feira (28), ao senador Renan Calheiros (MDB-AL), que é relator no Senado do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR), para quem ganha até 5 mil reais.

"[Renan Calheiros] é absolutamente e responsável, com total consciência da importância desse projeto do Imposto de Renda. Queremos repetir o placar da Câmara no Senado", disse Haddad a jornalistas, referindo-se à aprovação, por unanimidade, do projeto do governo federal na Câmara dos Deputados.