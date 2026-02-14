A fantástica fábrica de corrupção

“A Polícia Federal fez uma nova operação para investigar as ligações do Rioprevidência com o banco de Daniel Vorcaro. Em um dos endereços, teve dinheiro voando pela janela.

Centro de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Quando a Polícia Federal chegou a um prédio, uma mala com R$ 429 mil foi arremessada do 30º andar. Cédulas caíram no prédio vizinho, como mostram imagens feitas pelos agentes. A polícia recolheu todo o dinheiro e apreendeu a mala, que ficou destruída”.

Caro leitor, o que você leu acima não é literatura cinematográfica: é realmente notícia, e nada fake.

O Brasil é uma fábrica de multivariedades: mentira, miseráveis, políticos corruptos, bancos corruptos, músicas horríveis, deseducação, injustiças etc. E o pior: nesta cadeia produtiva podre, reside a desfaçatez da comercialização de tais produtos ao povo.

Os carros, mansões, ilhas, fazendas, bancos, iates, aplicações financeiras no exterior e outras riquezas não foram conquistados de forma natural e meritória; porém, sim, advieram de transações espúrias.

É só você, leitor, compilar os fatos publicados pela imprensa séria. E você, jornalista ético, buscar fontes fidedignas, recheadas de novos bastidores, que estão no tubo de ensaio do malfadado poder institucional que engana a população brasileira.

O Homo sapiens corruptivis está se superando e ganhando dianteira no cenário evolutivo, com forte tendência de prevalência sobre o Homo sapiens sapiens, que poderá em breve ser extinto pelo fator extremo da não adaptabilidade.

Onde foi parar o dinheiro do professor assalariado e aposentado do Estado do Rio de Janeiro? Foi atirado pela janela por um aparelho humano integrante da intrincada rede corporativa e corruptiva.

Você passa dor e fome, enquanto os verdadeiros meliantes atiram tua mísera aposentadoria pela janela. Temos que reconhecer que os Oompa-Loompas do poder paralelo “made in Brazil” produzem os melhores tabletes adocicados de propina na fantástica fábrica de corrupção.