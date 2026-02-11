Caso Master: PF deflagra operação em Santa Catarina contra desvios na RioPrevidência

247 - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), a terceira fase da Operação Barco de Papel, que apura suspeitas de crimes contra o sistema financeiro relacionados à administração de recursos da RioPrevidência. A ofensiva ocorreu nos municípios de Balneário Camboriú e Itapema, em Santa Catarina.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a investigados. As ordens judiciais foram expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com base em indícios de obstrução das investigações e tentativa de ocultação de provas.

Segundo a corporação, o foco desta etapa é localizar e reaver bens, valores e objetos que teriam sido retirados do apartamento do principal alvo da operação, cuja fase anterior foi deflagrada em 23 de janeiro.

No momento em que os agentes chegaram ao imóvel em Balneário Camboriú para cumprir o mandado, um dos ocupantes lançou pela janela uma mala com dinheiro em espécie. O valor foi recuperado pelos policiais. Durante a ação, também foram apreendidos dois veículos de luxo e dois telefones celulares.

A Operação Barco de Papel investiga supostas irregularidades na compra de letras financeiras emitidas pelo Banco Master, instituição que foi posteriormente liquidada pelo Banco Central. Entre novembro de 2023 e julho de 2024, a RioPrevidência teria aplicado cerca de R$ 970 milhões no banco.

As diligências desta quarta-feira contaram com o apoio de equipes da Delegacia de Polícia Federal em Itajaí, também em Santa Catarina.