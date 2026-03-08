A guerra das narrativas e a aposta chinesa no Irã

O artigo “Como a enorme aposta da China no Irã fracassou”, publicado em 6 de março de 2026 no Washington Post, não é apenas uma análise conjuntural sobre os desdobramentos recentes no Oriente Médio. Ele expressa uma leitura estratégica que circula no núcleo do establishment político americano. Seu autor, Miles Yu — pesquisador sênior e diretor do China Center no Hudson Institute e ex-assessor de política para a China durante o governo de Donald Trump — sustenta que as operações militares conduzidas pelos Estados Unidos e Israel teriam desmantelado um pilar essencial da estratégia chinesa. Mais do que avaliar danos militares ao Irã, o texto busca afirmar algo maior: que Washington mantém capacidade decisiva de limitar e moldar a ascensão estratégica de Pequim.

A localização institucional do artigo é decisiva. O Washington Post é veículo central na formação de consensos políticos em Washington. Quando uma leitura dessa natureza aparece em suas páginas, ela deixa de ser opinião isolada e passa a integrar o debate dominante sobre política externa. O texto não apenas relata acontecimentos; ele constrói a moldura estratégica que orienta sua interpretação.

Yu sustenta que a “aposta monumental” da China no Irã teria fracassado após as recentes ofensivas militares que degradaram infraestrutura nuclear e capacidades estratégicas iranianas. A partir daí, desenvolve a ideia de que Pequim perdeu um parceiro-chave e que o chamado “eixo CRINK” — China, Rússia, Irã e Coreia do Norte — revelou sua fragilidade estrutural.

O primeiro elemento que merece análise crítica é a naturalização do uso da força. As operações militares são descritas como instrumentos eficazes de correção estratégica. A destruição de infraestrutura iraniana aparece como consequência técnica de uma ação bem-sucedida. Não há problematização substantiva sobre soberania, precedentes de ataques preventivos ou erosão do direito internacional. A força surge como mecanismo legítimo de reorganização geopolítica. Sob uma perspectiva crítica de esquerda, esse ponto é central: quando bombardeios passam a ser apresentados como ferramentas normais de gestão da ordem internacional, a militarização da política externa deixa de ser exceção e passa a constituir regra implícita.

O artigo também recorre a um enquadramento binário que remete à lógica da Guerra Fria. Ao apresentar o “eixo CRINK” como bloco articulado, sugere-se uma coordenação estratégica coesa entre esses países. No entanto, não há pacto formal de defesa coletiva, nem estrutura institucional comparável a alianças militares consolidadas. O que existe são convergências pontuais diante da hegemonia americana. A simplificação em campos antagônicos cumpre função política: facilita a construção de consenso interno em favor de políticas de contenção e rearmamento.

Há ainda uma assimetria moral evidente. A China é acusada de seletividade ao condenar ações que atingem seus parceiros, mas não se observa reflexão equivalente sobre a tradição de intervenções unilaterais americanas nas últimas décadas. O direito internacional é invocado como princípio universal, mas sua aplicação permanece condicionada ao alinhamento estratégico. A crítica à coerência chinesa pode ser legítima; o silêncio sobre práticas ocidentais similares revela seletividade estrutural.

Outro ponto central da argumentação é a hipótese de que Pequim teria interesse em manter o Oriente Médio permanentemente instável para distrair Washington do Indo-Pacífico. Essa leitura parte de uma visão profundamente securitizada das relações internacionais. A China é o maior importador mundial de petróleo e depende da estabilidade das rotas energéticas do Golfo. Conflitos prolongados elevam custos, ampliam riscos e ameaçam fluxos comerciais. A projeção externa chinesa nas últimas duas décadas foi predominantemente econômica e infra estrutural. Reduzi-la a uma estratégia deliberada de instabilidade ignora dados concretos e obscurece a natureza comercial de sua expansão.

A parceria sino-iraniana, formalizada no acordo de cooperação de 25 anos de 2021, sempre foi marcada por assimetria. O Irã depende muito mais da China do que o contrário. O petróleo iraniano representa parcela significativa da sobrevivência econômica de Teerã, mas apenas fração limitada das importações chinesas. Pequim não construiu sua ascensão sobre o Oriente Médio. Seu núcleo estratégico está na transformação industrial, na liderança tecnológica e na consolidação de cadeias de valor asiáticas. O Irã é peça relevante, mas não eixo estruturante da estratégia chinesa.

Ao apresentar o enfraquecimento militar iraniano como golpe estrutural à estratégia de Pequim, o artigo realiza uma extrapolação discutível. Mesmo que as capacidades iranianas tenham sido degradadas, a China mantém ampla margem de ajuste estratégico. Um Irã mais isolado pode, inclusive, tornar-se ainda mais dependente do eixo asiático. A dinâmica estrutural da redistribuição do centro de gravidade econômico para a Ásia não se altera por um episódio regional, por mais significativo que seja.

A dimensão mais reveladora do texto, contudo, é política. Ao afirmar que os Estados Unidos demonstraram capacidade e determinação ao desmantelar um pilar da estratégia chinesa, o artigo reafirma a centralidade americana em um momento de transição sistêmica. A mensagem é clara: Washington continua capaz de definir limites para a projeção de seus competidores.

Sob uma perspectiva crítica, a questão fundamental não é se a China perdeu um parceiro estratégico. É que tipo de ordem está sendo consolidada quando ações militares são apresentadas como instrumentos legítimos de reequilíbrio geopolítico. A normalização dessa lógica reforça um ambiente internacional cada vez mais fragmentado, onde rivalidade estrutural substitui mecanismos de coordenação e onde a força ocupa o espaço da diplomacia.

A transição de poder em curso no sistema internacional não é episódica nem dependente de um único parceiro regional. Ela resulta de transformações estruturais profundas — econômicas, tecnológicas e demográficas — que deslocam o centro de gravidade global. Nenhuma operação pontual altera essa dinâmica de longo prazo.

Se há uma lição mais ampla a extrair, ela não confirma a vitória definitiva de um polo sobre outro. Ela expõe a fragilidade de uma ordem que já não consegue administrar a competição estratégica sem recorrer à coerção. O verdadeiro risco não é o suposto fracasso de uma aposta chinesa. É a consolidação de um padrão em que a militarização se torna instrumento ordinário de governança internacional.

E quando a força passa a substituir a política como linguagem dominante das relações internacionais, não estamos diante da restauração da estabilidade. Estamos diante de uma transição ainda mais instável — e potencialmente mais perigosa — da ordem global.