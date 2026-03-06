A guerra se expande: enquanto bombardeiam o Irã, os EUA e Israel atacam ainda mais países

Publicado originalmente no Geopolitical Economy Report

A guerra que os Estados Unidos e Israel iniciaram contra o Irã está se expandindo. Washington e Tel Aviv estão atacando cada vez mais países.A CIA está armando forças curdas aliadas no norte do Iraque, com planos de invadir o Irã.

Entretanto, Israel invadiu o Líbano e reimpos o bloqueio a Gaza.

Donald Trump agora está até mesmo ameaçando a Espanha, porque ela se recusa a apoiar sua guerra de agressão ilegal contra o Irã.

Irã ataca bases militares dos EUA em toda a Ásia Ocidental.

Em resposta aos ataques conjuntos entre EUA e Israel, o Irã retaliou em legítima defesa, o que lhe é permitido pelo direito internacional.

Teerã atacou bases militares americanas em países vizinhos no oeste da Ásia.

Presença militar dos EUA no Oriente Médio (Photo: Al Jazeera) Al Jazeera

Os preços do petróleo disparam.

Esse conflito fez com que o preço global do petróleo disparasse, já que a infraestrutura energética no Golfo Pérsico foi danificada.

Teerã prometeu fechar o Estreito de Ormuz, que a Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) descreveu como " o ponto de estrangulamento mais importante do mundo para o trânsito de petróleo

Todos os dias, petróleo bruto equivalente a cerca de 20% do consumo mundial de petróleo passa por esse estreito canal, localizado bem próximo à costa do Irã.

Teerã fechou essencialmente o ponto de estrangulamento geoestratégico, ao anunciar que atacará qualquer embarcação que transitar pelo estreito.

O Departamento de Estado dos EUA recomenda a evacuação do Oriente Médio.

Ao mesmo tempo, o Departamento de Estado orientou os cidadãos americanos a evacuarem todos os países da região, emitindo alertas de "sérios riscos à segurança" para Bahrein, Egito, Irã, Iraque, Israel, Palestina ocupada, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Catar, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes Unidos e Iêmen.No entanto, o Departamento de Estado não está oferecendo apoio aos americanos que estão tentando fugir desses países.

A CIA arma seus aliados curdos.

Em vez de tentar estabilizar a situação, Trump está jogando lenha na fogueira.

A CNN noticiou que a CIA está armando mercenários curdos no nordeste do Iraque. Washington quer que eles atuem como representantes dos EUA, invadam o Irã e desestabilizem o governo iraniano.

Essa política provavelmente preocupa a Turquia, membro da OTAN, e pode levar Istambul a intervir militarmente também. A Turquia possui o segundo maior exército da OTAN, depois dos Estados Unidos.

Diversos veículos de comunicação, incluindo Axios e Rudaw , confirmaram que Trump está ligando para líderes de grupos armados curdos no Iraque e pedindo que eles ajudem os EUA a atacar o Irã.

CIA trabalhar para armar forças curdas

Tudo isso é profundamente irônico, porque Trump foi eleito com a promessa de ser um "presidente da paz" e de acabar com as guerras, não de iniciá-las.

Trump afirmou que sua guerra de agressão contra o Irã provavelmente continuará por "quatro a cinco semanas", embora tenha acrescentado que "poderá durar muito mais tempo" .

"O presidente da paz"

Israel invade o Líbano e cerca Gaza.

Entretanto, a guerra regional no Oriente Médio está se intensificando cada vez mais.

Israel aproveitou-se do caos para lançar uma invasão ao Líbano .

Tel Aviv espera reocupar o sul do Líbano. Israel ocupou essa região por quase duas décadas, após outra invasão em 1982, embora grupos de resistência locais tenham forçado sua saída em 2000.

Ao mesmo tempo, Israel reimpos o bloqueio a Gaza.

O abastecimento de alimentos em Gaza é muito limitado e dois milhões de palestinos podem morrer de fome em breve , alertou o The Guardian.

Exército dos EUA atira em manifestantes no Paquistão e inicia operações no Equador.

Em dezenas de países ao redor do mundo, pessoas foram às ruas protestar contra a guerra de agressão dos EUA e de Israel contra o Irã.

Soldados americanos atiraram contra manifestantes na cidade paquistanesa de Karachi, informou a Reuters.

Entretanto, o governo Trump lançou mais operações militares na América Latina.

O Comando Sul anunciou que forças militares dos EUA estão combatendo no Equador . Alegou que estão combatendo o "narcoterrorismo".

Em 3 de março, forças militares do Equador e dos Estados Unidos lançaram operações contra Organizações Terroristas Designadas no Equador. As operações são um exemplo poderoso do compromisso de parceiros na América Latina e no Caribe em combater o flagelo do narcoterrorismo.Juntos, estamos tomando medidas decisivas para enfrentar narcoterroristas que há muito tempo infligem terror, violência e corrupção a cidadãos em todo o hemisfério

No entanto, o governo do Equador, apoiado pelos EUA, está intimamente ligado ao narcotráfico.

O presidente de direita do Equador, Daniel Noboa, possui dupla cidadania americana e é um aliado próximo de Trump.

Noboa é filho do oligarca bilionário mais rico do Equador. Sua família é notória, pois inúmeras investigações constataram que a empresa Noboa está profundamente envolvida com o narcotráfico e contrabandeia cocaína regularmente em caixas de banana a partir de seus portos privados.

Governo Trump impõe bloqueio petrolífero sufocante a Cuba

Enquanto o governo dos EUA trava múltiplas guerras no Oriente Médio e no Equador, está essencialmente travando uma guerra contra Cuba.

O jornal The New York Times admitiu que os militares dos EUA estão realizando um bloqueio naval a Cuba .

O governo Trump está estrangulando a pequena nação insular, impedindo-a de importar petróleo, numa tentativa de colapsar a economia de Cuba e derrubar seu governo revolucionário.

Esse bloqueio naval a Cuba continua mesmo enquanto os militares dos EUA estão ocupados bombardeando o Irã.

A Bloomberg noticiou que a Rússia tentou enviar um navio-tanque de petróleo para Cuba no final de fevereiro, mas os EUA forçaram a embarcação a retornar, deixando o país sem combustível.

Trump detém o recorde de ter bombardeado mais países (10) do que qualquer outro presidente dos EUA.

Trump, o autoproclamado “presidente da paz”, bombardeou 10 países — mais do que qualquer outro líder dos EUA.

Em seus dois mandatos como presidente, Trump bombardeou o Afeganistão, o Irã, o Iraque, a Líbia, a Nigéria, o Paquistão, a Somália, a Síria, a Venezuela e o Iêmen.

Somente em 2025, o primeiro ano de seu segundo mandato, Trump bombardeou sete países.

Quantos países os EUA bombardearam desde 2001?

Na verdade, Trump iniciou sua guerra de agressão contra o Irã apenas algumas semanas depois de lançar uma organização que ele chama de "Conselho da Paz" , o que equivale a uma tentativa de substituir as Nações Unidas por um grupo privatizado controlado pelos EUA e pelo próprio Trump.

Trump ameaça impor embargo comercial à Espanha.

Enquanto tudo isso acontece, Trump também está ameaçando a Espanha.

Madri tem sido uma pedra no sapato de Washington. Seu governo de esquerda apoiou a Palestina e estreitou seus laços com a China .

Atualmente, a Espanha é o único Estado da União Europeia que se opôs abertamente à guerra dos EUA contra o Irã.

A Espanha condenou a guerra como uma “intervenção militar injustificada e perigosa” e uma clara “violação do direito internacional”. Madri fez um apelo veemente pela paz.

Trump exigiu que os países da Europa permitissem que os militares dos EUA usassem suas bases para atacar o Irã.

O Reino Unido, obedientemente, concedeu aos EUA acesso às bases militares britânicas .A Espanha, por outro lado, recusou. Aeronaves americanas foram obrigadas a deixar as bases espanholas .

Isso enfureceu Trump. Em uma coletiva de imprensa na Casa Branca em 3 de março, Trump criticou duramente Madri.

O presidente dos EUA ameaçou impor um embargo comercial à Espanha . Ele disse ter ordenado ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, que cortasse as relações comerciais com o país europeu.

Caso a Espanha continue negando a Washington o acesso às suas bases, Trump prometeu usar a força militar para assumir o controle das instalações.

“A Espanha disse que não podemos usar a base deles. E tudo bem. Não precisamos. Poderíamos usar a base deles se quiséssemos. Poderíamos simplesmente voar até lá e usá-la. Ninguém vai nos dizer para não usá-la”, disse Trump.

Enquanto ameaçava a Espanha, Trump estava sentado ao lado do chanceler de direita da Alemanha, Friedrich Merz, um multimilionário que possui dois jatos particulares e anteriormente liderou a filial alemã da gigante de Wall Street, BlackRock.Um repórter presente na coletiva de imprensa da Casa Branca perguntou a Merz se ele apoiava a proposta do presidente americano de punir a Espanha. Merz respondeu que concordava . Ele se posicionou abertamente ao lado de Washington contra um membro da União Europeia.O governo alemão apoiou fortemente a guerra entre os EUA e Israel contra o Irã. Aliás, Merz argumentou que o Irã não deveria ser protegido pelo direito internacional .

A chamada "ordem baseada em regras" do Ocidente aparentemente só se aplica a certos países.