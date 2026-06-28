A indústria da percepção e o vácuo legal: por que a verdade sozinha não sobreviverá a 2026

Tudo o que aprendemos sobre comunicação política, gestão de crise e disputa de narrativa até a última eleição tornou-se obsoleto. O campo de batalha mudou, e quem ainda opera no modelo analógico — apenas com redes sociais acopladas — já está intelectualmente atrasado para o mundo que chegou. A democracia brasileira adentrou uma era em que a verdade, sozinha, perdeu o privilégio de se defender. Ela precisa de infraestrutura.

Não vivemos mais uma mera disputa de narrativas, mas sim uma guerra industrial por percepções em escala. Destruir uma biografia ou desestabilizar um mandato hoje não exige provas, tempo ou maiorias. Basta uma combinação tecnicamente simples e emocionalmente cirúrgica: um vídeo deepfake indistinguível, uma voz sintética clonada por inteligência artificial, um corte malicioso e uma avalanche coordenada de neurobots para inflamar o ódio e o medo nas redes sociais. A mentira deixou de ser um improviso amador; ela virou infraestrutura.

O grande drama do ciclo eleitoral de 2026 é que ele se desenha sobre um perigoso abismo legal. A janela para blindar juridicamente o pleito contra o uso malicioso de tecnologias disruptivas se fechou. O Congresso Nacional eximiu-se de sua responsabilidade constitucional ao não entregar, a tempo, um marco regulatório robusto e abrangente para a inteligência artificial no Brasil.

Como consequência direta dessa inércia legislativa, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vê-se obrigado a operar no limite de suas forças. O esforço da Corte Eleitoral é admirável, sério e hercúleo, mas predominantemente reativo. Tentar conter a avalanche da desinformação sintética contemporânea apenas com normativas eleitorais pós-crise é como tentar estancar uma hemorragia com um band-aid. O vácuo regulatório estrutural transformou nossa arena pública em um verdadeiro Far West digital, onde agentes ocultos e algoritmos opacos ditam o ritmo da realidade.

Nesse cenário de "lei zero e caos total", a manipulação não quer apenas derrotar um candidato nas urnas; ela quer redefini-lo de forma irreversível na mente das pessoas. Trata-se de uma legítima guerra cognitiva, que sequestra a atenção coletiva, atomiza o debate público dentro de bolhas de filtro informacionais e corrói as bases do contrato social. Quando o eleitor médio perde a capacidade de distinguir o fato da simulação, o ceticismo crônico se instala, e a própria democracia começa a respirar com dificuldade.

Por isso, na minha mais recente obra, a trilogia Blindagem Essencial, defendo uma quebra de paradigma urgente: em 2026, não vencerá quem comunica melhor, mas sim quem protege melhor a confiança pública. A confiança é o ativo mais volátil e valioso do mercado político. Se uma liderança não possui um método científico para salvaguardá-la, ela não tem uma estratégia; tem apenas uma esperança — e esperança não é mecanismo de defesa.

A resposta para a sobrevivência institucional e eleitoral passa, obrigatoriamente, pela implementação de Núcleos de Blindagem autônomos e multidisciplinares nas campanhas e mandatos. É preciso combater a tecnologia maliciosa com tecnologia de ponta. Estruturas dedicadas, que unem cientistas de dados, especialistas em cibersegurança e IA preditiva, são fundamentais para detectar anomalias digitais e neutralizar ataques cibernéticos na origem, antes que eles ocupem o espaço da realidade.

Contudo, essa fortaleza tecnológica colapsará se não tiver alma. Em tempos de perfeição sintética e simulações artificiais de intimidade, a coerência humana sustentada ao longo do tempo e a autenticidade inegociável tornam-se superpotências e escudos intransponíveis.

A omissão legislativa cobrou o seu preço, e o tempo da ingenuidade acabou. Resta aos líderes, partidos e instituições assumirem o protagonismo de suas defesas técnicas e morais. Quem não aprender a blindar a verdade agora estará irremediavelmente condenado a reagir, como refém, à mentira eterna.