Lula alerta para risco da IA: 'monstro que pode fugir do controle do ser humano'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (25) que a sociedade precisa se preparar para o avanço da inteligência artificial (IA) e manifestou preocupação com a possibilidade de a tecnologia escapar ao controle humano. As declarações foram dadas durante cerimônia da Petrobras em Três Lagoas (MS). As informções são da Folha de São Paulo.

Ao discursar no evento que marcou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-3), Lula fez uma reflexão sobre o futuro da inteligência artificial e disse acreditar que o desenvolvimento da tecnologia poderá superar o controle de seus criadores.

Preocupação com a inteligência artificial

O presidente comparou a IA a um "monstro" e afirmou que, em sua avaliação, a tecnologia poderá se autorregular no futuro.

"Na minha intuição, a IA é um monstro que vai fugir do conhecimento do ser humano, e vai se autorregular sozinha. Não está longe o dia em que a IA não vai mais precisar do ser humano. Aí é o ser humano perdendo o controle de uma coisa que ele criou", disse Lula.

Lula também afirmou que a inteligência humana deve permanecer no centro das decisões e das relações sociais, destacando valores como empatia e solidariedade. "Eu prefiro lidar com a inteligência humana". "Nós precisamos ter sentimento, paixão, solidariedade. A gente não pode virar algoritmo. Algoritmo não tem coração, não tem visão social, não estende a mão para quem necessita mais”, acrescentou.

Brasil amplia o uso da inteligência artificial

As declarações ocorrem em um momento de expansão da inteligência artificial no Brasil. O país lidera a adoção da tecnologia na América Latina e figura entre os maiores usuários do ChatGPT no mundo, conforme diferentes métricas.

Levantamento realizado pelo Ipsos para o Google aponta que 71% dos adultos conectados no Brasil já utilizaram algum chatbot baseado em inteligência artificial, percentual superior à média global, de 62%.

Ao mesmo tempo, o governo federal busca fortalecer a capacidade nacional de desenvolvimento da tecnologia. Lançado em 2024, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) prevê investimentos de R$ 23 bilhões até 2028 para estimular uma indústria brasileira de IA e reduzir a dependência de soluções estrangeiras.

Retomada das obras da UFN-3

O discurso ocorreu durante a cerimônia que marcou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-3), da Petrobras, em Três Lagoas. As obras da fábrica foram interrompidas em 2014, após o início da Operação Lava Jato. Em 2024, a Petrobras aprovou a retomada do projeto.

Segundo a estatal, a unidade está com cerca de 80% das obras concluídas. A estimativa é de que sejam necessários aproximadamente US$ 1 bilhão, o equivalente a cerca de R$ 5 bilhões, para concluir o empreendimento e iniciar as operações. De acordo com o governo federal, os trabalhos serão retomados ainda neste mês, com previsão de entrada em funcionamento em 2029.