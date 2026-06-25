Lula critica “vagabundos profissionais em tentar vender a Petrobras”

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente tentativas de privatização e venda de ativos da Petrobras durante discurso nesta quinta-feira (25), em Três Lagoas (MS), ao defender o papel estratégico da estatal para o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. O presidente discursou durante cerimônia de retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

Lula critica paralisação de obras e impacto econômico

Lula questionou a interrupção de projetos da Petrobras voltados à produção de fertilizantes e apontou prejuízos à economia brasileira.

“Uma coisa importante que está acontecendo hoje em Três Lagoas, e espero que vocês guardem isso, é que não tem explicação por que uma empresa dessa magnitude, que ia produzir fertilizantes para ajudar no barateamento e na qualidade dos alimentos produzidos neste país, ficou parada 12 anos”, afirmou.

O presidente também criticou os efeitos da dependência externa.

“O Brasil pagando preços absurdos de fertilizantes que poderiam ser produzidos no Brasil, que aumentam a cada guerra lá fora”, disse.

Segundo ele, a população é diretamente afetada.

“O pobre brasileiro que vai comprar uma fruta, uma comida, paga o preço dessa guerra aqui no Brasil”, declarou.

Presidente critica privatizações e cita estatais

Lula afirmou que há uma estratégia recorrente de enfraquecimento das estatais brasileiras por meio de privatizações.

“Portanto, o governo não tem ingerência na Petrobras. O que eu não abro mão é de discutir estrategicamente o papel da Petrobras no Brasil”, disse.

Ele criticou o que considera tentativas de desmonte da empresa.

“Porque vira e mexe aparece um governante nesse país que quer vender a Petrobras, que faz denúncia, que acusa de ser uma empresa cara, deficitária, e começa a querer vender”, afirmou.

E completou:

“E quando eles percebem que não vão poder vender, eles começam a vender pedaços”.

Lula critica privatizações da BR Distribuidora, Liquigás e Eletrobras

O presidente questionou os resultados de privatizações realizadas nos últimos anos.

“Queria que aparecesse um gênio aqui e explicasse o que o povo brasileiro ganhou com a privatização da BR Distribuidora”, disse.

Ele também citou a Liquigás e a Eletrobras.

“Gostaria que alguém me explicasse por que privatizar a Eletrobras. Qual foi o ganho para o Brasil?”, questionou.

Lula fala em “vagabundos profissionais” e critica gestores

Em um dos trechos mais duros do discurso, Lula criticou gestores que defendem a venda de ativos públicos.

“Tem uns vagabundos que são profissionais em tentar vender a Petrobras, em tentar desmoralizar a Petrobras”, afirmou.

O presidente também criticou o que chamou de decisões motivadas por interesses externos à soberania nacional.

“Vocês precisam ficar atentos,porque muita gente travestida de investidor, de gestor, na verdade é um vendedor de coisas públicas a preço de banana”, disse.

E completou:

“Governar é para quem sabe tomar decisão. Governar é escolha, e você não aprende no banco da universidade. DEcisão é uma escola política que você faz em função ou das necessidades da sociedade ou em função das pressões que você recebe, de um lado, da imprensa, do outro, do sistema financeiro”.

Defesa da indústria naval e retomada produtiva

Lula relembrou políticas voltadas à indústria naval e criticou decisões que levaram à redução do setor no país.

“A coisa é tão grave nesse país que quando eu disputei a eleição em 2002 eu comprei uma briga para dizer que o Brasil poderia construir navios, plataformas da PEtrobras”, afirmou.

Ele destacou a perda de empregos no setor.

“O que eles fizeram? Quebraram. Quando voltamos em 2023, só tinham 22 mil trabalhadores na indústria naval brasileira”, disse.

Segundo o presidente, decisões de compra externa enfraqueceram a indústria nacional.

“Comprar pode ser mais barato, mas você não forma mão de obra qualificada, não paga salário, não gera emprego, não paga imposto nesse país. Paga tudo lá fora”, declarou.

Petrobras e soberania nacional

Lula afirmou que a Petrobras tem papel central no desenvolvimento tecnológico e energético do país.

“Ter uma indústria como a Petrobras é um milagre para este país”, disse.

Ele destacou a capacidade da estatal na engenharia de exploração.

“É exemplo de empresa mundial capaz de prospectar petróleo em águas profundas. Ninguém consegue competir”, afirmou.

Soberania e fertilizantes

Ao final do discurso, o presidente reforçou a importância da produção nacional de fertilizantes.

“Ainda sonho que a gente vai ter, senão 100%, 70% de todos os fertilizantes que precisamos”, declarou.

E concluiu:

“Um país jamais soberano se ele não for dono das coisas principais que ele produz. Jamais.