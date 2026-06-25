Lula cumpre agenda em Santa Catarina com foco na indústria naval e no avanço tecnológico

247 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre nesta sexta-feira (26) uma agenda em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, voltada ao fortalecimento da indústria naval brasileira, ao desenvolvimento tecnológico e à ampliação da capacidade produtiva do país.

A programação oficial inclui dois compromissos estratégicos ligados ao setor naval. Pela manhã, Lula participa da cerimônia de lançamento e batismo da Fragata Cunha Moreira (F202), terceiro navio da Classe Tamandaré. À tarde, o presidente visita as obras de embarcações de apoio offshore contratadas pela Petrobras no estaleiro Detroit Brasil.

A fragata faz parte de um dos principais programas de fortalecimento da Base Industrial de Defesa nacional. Construída integralmente no Brasil, a embarcação reúne mão de obra brasileira e transferência de tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento da indústria naval e para a formação de profissionais especializados.

Além do impacto na geração de empregos qualificados, o projeto busca ampliar a capacidade tecnológica do país, fortalecer a inovação e aumentar a competitividade da economia brasileira. A embarcação também integra as iniciativas voltadas à proteção da chamada Amazônia Azul, área marítima considerada estratégica para a soberania nacional.

No período da tarde, a agenda presidencial será dedicada à visita às obras das embarcações de apoio offshore contratadas pela Petrobras. Os navios fazem parte do Programa Mar Aberto, iniciativa destinada à renovação e expansão da frota do Sistema Petrobras, além de estimular toda a cadeia produtiva da indústria naval brasileira.

Segundo a Presidência da República, Santa Catarina concentra atualmente a construção de 16 embarcações ligadas ao programa. Dez delas estão sendo produzidas em estaleiros de Itajaí e outras seis em Navegantes, mobilizando mais de dois mil trabalhadores nas duas unidades industriais.

De acordo com o governo federal, as duas agendas representam a estratégia de fortalecimento da indústria naval brasileira, considerada um setor essencial para impulsionar a geração de empregos, o desenvolvimento tecnológico, a defesa da soberania nacional e a expansão da capacidade produtiva do país.