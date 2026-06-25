Cotada para o governo, Marília Campos reafirma pré-candidatura ao Senado por Minas

247 - A ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) criticou a decisão do PT de lançar candidatura própria ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, classificando a estratégia como um “equívoco estratégico” e reafirmando que sua prioridade política segue sendo a disputa por uma vaga no Senado. O posicionamento ocorre em meio à reorganização interna da legenda para o próximo pleito estadual e federal.

A manifestação de Marília foi divulgada após a confirmação, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de que o partido pretende apresentar um nome próprio para a disputa pelo Palácio Tiradentes. A ex-prefeita, que era apontada como um dos nomes cotados, voltou a defender a construção de uma frente ampla em Minas Gerais.

Marília avalia que o cenário político mineiro exige articulação entre diferentes partidos do campo progressista e alerta para o risco de uma disputa excessivamente polarizada. Em nota, ela destacou que a estratégia adotada pelo PT pode comprometer a unidade do campo democrático no estado.

“A realidade política de Minas e os desafios de 2026 exigem capacidade de diálogo, construção de consensos e alianças amplas. Reproduzir uma disputa fortemente polarizada tende a recolocar no centro do debate conflitos que pouco contribuem para enfrentar os problemas concretos dos mineiros”, afirmou.

Ela também argumenta que pesquisas indicam um cenário ainda em construção para o campo progressista em Minas Gerais, reforçando a necessidade de articulação política mais ampla. Nesse sentido, defende que o partido lidere uma frente envolvendo siglas como PCdoB, PV, PSB, MDB, Rede, PSol e PDT, em vez de seguir isolado com candidatura própria.

O movimento ocorre após decisão da direção nacional do PT, tomada em reunião com Lula e lideranças mineiras, de lançar candidatura própria ao governo estadual. O nome ainda não foi definido, mas está em discussão interna entre diferentes quadros da legenda.

Prioridade é o Senado

Mesmo citada entre os nomes possíveis para o governo estadual, Marília Campos reforçou que sua prioridade para 2026 segue sendo a disputa pelo Senado. Segundo a nota divulgada, a pré-candidatura já foi aprovada pelas instâncias partidárias e conta com respaldo da direção nacional do PT.

“A pré-candidatura de Marília Campos ao Senado demonstra força política. Essa é a única disponibilidade política colocada por Marília para a disputa de 2026 e o palanque petista capaz de contribuir para a reeleição do presidente Lula no estado”, diz o texto.

A ex-prefeita também destaca que tem percorrido Minas Gerais desde que deixou a administração de Contagem, em diálogo com prefeitos, vereadores, representantes do setor produtivo e movimentos sociais.

Nota de Marília Campos:

A decisão de lançar candidatura própria ao Governo de Minas Gerais em 2026, reafirmada na nota divulgada pelo PT mineiro, merece reflexão. Embora legítima do ponto de vista partidário, ela representa um equívoco estratégico que pode fragilizar o campo democrático e popular no estado.

A realidade política de Minas e os desafios de 2026 exigem capacidade de diálogo, construção de consensos e alianças amplas. Reproduzir uma disputa fortemente polarizada tende a recolocar no centro do debate conflitos que pouco contribuem para enfrentar os problemas concretos dos mineiros, além de dificultar a formação de uma maioria política capaz de sustentar o projeto democrático liderado pelo presidente Lula.

As pesquisas mostram que o campo progressista ainda busca consolidar uma candidatura competitiva ao governo. Justamente por isso, o caminho não é apresentar uma candidatura própria, mas liderar a construção de uma aliança ampla e competitiva, reunindo PT, PCdoB, PV, PSB, MDB, REDE, PSOL, PDT e outras forças que sustentam o governo federal. A eleição de Lula em 2022 demonstrou que os melhores resultados surgem do diálogo, da convergência e das frentes amplas.

A pré-candidatura de Marília Campos ao Senado — construída coletivamente, aprovada pelas instâncias partidárias desde janeiro e respaldada pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva — demonstra força política. Marília deixou a Prefeitura de Contagem, onde governava com ampla aprovação popular, para percorrer Minas, dialogar com prefeitos, vereadores, setor produtivo e movimentos sociais. Trata-se de uma pré-candidatura estratégica porque Minas não possui atualmente senadores da base do presidente Lula e porque representa um importante avanço na presença feminina em cargos majoritários. Essa é a única disponibilidade política colocada por Marília para a disputa de 2026 e o palanque petista capaz de contribuir para a reeleição do presidente Lula no estado.

A equipe da pré-candidatura reafirma a convicção de que Minas Gerais precisa construir uma ampla aliança democrática para a disputa do Governo do Estado, reunindo os partidos que sustentam o governo Lula e priorizando aquilo que une as forças progressistas e democráticas. Mais do que projetos individuais, o momento exige responsabilidade política, diálogo e compromisso com uma alternativa viável para Minas Gerais.