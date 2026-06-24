Governo Zema concedeu isenção fiscal de R$ 2,28 milhões à Eletrozema, empresa ligada à família do ex-governador

247 - O governo de Minas Gerais concedeu uma isenção fiscal de R$ 2,28 milhões à Eletrozema, rede varejista pertencente ao grupo empresarial da família do ex-governador Romeu Zema. A informação veio a público após determinação judicial que obrigou a administração estadual a divulgar a relação de empresas beneficiadas por incentivos fiscais durante a gestão do ex-chefe do Executivo mineiro.

A informação foi revelada pelo jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no jornal O Globo. Segundo os dados oficiais divulgados pelo governo mineiro, a Eletrozema recebeu exatamente R$ 2.282.543,68 em descontos no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a partir de 2024.

O caso gerou repercussão política em Minas Gerais e passou a ser alvo de críticas por parte de setores da oposição. O motivo é que a empresa beneficiada integra o Grupo Zema, conglomerado empresarial fundado pela família de Romeu Zema, que mantém participação societária no negócio.

Os dados vieram à tona após uma disputa judicial envolvendo a transparência dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado. Com a divulgação da planilha oficial, tornou-se possível identificar as empresas contempladas pelos programas de benefícios tributários durante o período.

Entre os nomes listados, a Eletrozema chamou a atenção por sua ligação direta com o ex-governador. A rede é uma das principais marcas do Grupo Zema, tradicional conglomerado mineiro que atua nos setores de varejo, serviços financeiros, consórcios, seguros e distribuição de combustíveis.

A divulgação dos valores reacendeu o debate sobre a concessão de incentivos fiscais a empresas com vínculos com agentes públicos ou ex-ocupantes de cargos de destaque na administração estadual. Até o momento, os dados conhecidos indicam que a Eletrozema foi beneficiada com mais de R$ 2,28 milhões em descontos de ICMS desde 2024, conforme os registros oficiais tornados públicos por ordem da Justiça.