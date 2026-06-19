Zema afirma que "nunca foi próximo" de Flávio Bolsonaro

247 - O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, afirmou nesta sexta-feira (19) que “nunca foi próximo” do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A declaração foi dada durante agenda política no Recife e ocorre em meio à repercussão envolvendo o parlamentar e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Em entrevistas concedidas a emissoras de rádio da capital pernucana, Zema também voltou a direcionar críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), classificando a Corte como um “poder incendiário”. As falas acontecem em um momento de intenso debate político após denúncias relacionadas a Vorcaro, que está preso sob suspeita de liderar um esquema de fraudes financeiras que, segundo a Polícia Federal, pode ter causado prejuízos bilionários.

Questionado pela CBN Recife sobre um possível desgaste na relação com Flávio Bolsonaro, Zema negou que tenha existido uma proximidade significativa entre os dois. Segundo ele, sua interlocução sempre foi mais frequente com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Nós nunca fomos próximos. Eu estive mais próximo do Bolsonaro, porque fui governador enquanto ele presidente, apoiei ele em 2022, eu fui reeleito em primeiro turno em Minas Gerais. Mesmo o Bolsonaro lançando um candidato que teve quase 10% dos votos. Então, foi um presidente que levou coisas boas para os mineiros, como a ampliação do metrô, que teve a aporte federal. Com o senador [Flávio Bolsonaro] eu não tive muito contato”, declarou.

As declarações de Zema surgem após críticas que ele próprio fez ao senador em razão das revelações envolvendo Daniel Vorcaro. O pré-candidato afirmou anteriormente que a conduta atribuída a Flávio Bolsonaro seria incompatível com o discurso de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT.

Durante a mesma entrevista, Zema voltou a fazer duras críticas ao STF. Na avaliação do ex-governador, a Corte teria deixado de exercer um papel de moderação institucional.

“O Supremo tinha respeito no passado. Até uns 15 anos atrás, sempre foi um porto seguro, quase que um poder moderador. Recentemente se transformou num poder incendiário, está jogando gasolina no incêndio. Em vez de estar amenizando as crises, está criando novas crises. Mas eu tenho muita confiança que nós vamos ter uma renovação no Senado e que essas frutas podres vão ser eliminadas”, afirmou.

Zema também comentou as investigações relacionadas a Daniel Vorcaro e criticou o que considera uma sensação de impunidade no país. O banqueiro é alvo de apurações que incluem suspeitas sobre a compra de um apartamento de luxo em Salvador e um pagamento de R$ 3,5 milhões. Vorcaro nega irregularidades.

“É mais um que se considera acima da lei, acima de tudo. Criou-se aqui no Brasil, depois que a Lava Jato foi anulada, um punhado de gente ‘descondenados’, que você pode fazer essas estripulias, essas maracutaias, que nada vai acontecer. E eu sou o único pré-candidato que tem denunciado isso com força, de maneira muito clara. Não podemos tolerar isso mais”, declarou.