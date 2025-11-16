A luta popular anti-imperialista continua em pauta

Nesta hora em que o imperialismo gringo está a ponto de ensanguentar novamente a América Latina com uma agressão armada contra o povo bolivariano da Venezuela, vai ser-nos muito útil retomar outro dos monumentais documentários do falecido jornalista investigativo John Pilger.

Para que não nos reste dúvidas quanto ao significado representado pela tragédia causado a um povo pelas potências vinculadas ao colonialismo-imperialista do Ocidente capitalista, gostaria de trazer de volta para estudo o filme “A Palestina Continua Sendo a Questão”, uma produção concluída em 2002, mas que se inspirava em uma reportagem que havia sido feita 25 anos antes.

Assim, como todos sabemos que o drama do povo palestino permanece vigente em todos seus doloridos aspectos, fica fácil deduzir que seu sofrimento atual não decorre em consequência dos ataques do Hamás contra Israel em outubro de 2023. Se levarmos em conta tão somente os dados oferecidos a partir das investigações de John Pilger neste trabalho, estará comprovado que as penúrias deste povo eram bem intensas há 50 anos. Evidentemente, tudo que já era trágico acentuou-se ao extremo nos últimos dois anos.

Porém, outra valiosa lição que deveríamos extrair ao rever o documentário é que a fibra heroica do digno povo palestino precisa ser levada em conta e devidamente valorizada. Por isso, não deveríamos assistir ao vídeo tão somente com objetivos informacionais, senão que tratando de buscar no mesmo forças para expressar nossa solidariedade à luta de resistência palestina.

Neste sentido, atuar com firmeza e disposição para impedir que outro golpe assassino seja desferido pelo imperialismo contra o povo de um país irmão vizinho é a mais expressiva contribuição que podemos dar.

Para ver o documentário, o enlace é: https://www.dailymotion.com/video/x9tv414