A manobra de Trump na ONU é o imperialismo estadunidense disfarçado de processo de paz

Publicado originalmente no Common Dreams

Por Jeffrey Sachs e Sybil Fares - O governo Trump está pressionando para que uma resolução elaborada por Israel seja apresentada ao Conselho de Segurança da ONU (CSNU) esta semana, com o objetivo de eliminar a possibilidade de um Estado da Palestina . A resolução faz três coisas: estabelece o controle político dos EUA sobre Gaza ; separa Gaza do restante da Palestina ; e permite que os EUA, e consequentemente Israel , determinem o cronograma para a suposta retirada israelense de Gaza – o que significaria: nunca.

Isto é imperialismo disfarçado de processo de paz. Em si, não é nenhuma surpresa. Israel controla a política externa dos EUA no Oriente Médio. O que surpreende é que os EUA e Israel possam sair impunes dessa farsa, a menos que o mundo se manifeste com urgência e indignação.

O projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU criaria um Conselho de Paz dominado pelos EUA e pelo Reino Unido, presidido por ninguém menos que o próprio Donald Trump , e dotado de amplos poderes sobre a governança, as fronteiras, a reconstrução e a segurança de Gaza. Essa resolução marginalizaria o Estado da Palestina e condicionaria qualquer transferência de autoridade aos palestinos à aprovação do Conselho de Paz.

Isso seria um retorno explícito ao Mandato Britânico de 100 anos atrás, com a única mudança sendo que os EUA deteriam o mandato em vez da Grã-Bretanha. Se não fosse tão absolutamente trágico, seria risível. Como disse Marx, a história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Sim, a proposta é uma farsa, mas o genocídio de Israel não é. É uma tragédia de primeira ordem.

Se não fosse tão terrivelmente trágico, seria até engraçado.

Incrível, segundo o projeto de resolução, o Conselho de Paz receberia poderes soberanos em Gaza. A soberania palestina fica à discrição do Conselho, que sozinho decidiria quando os palestinos estariam “prontos” para se autogovernarem – talvez daqui a 100 anos? Até mesmo a segurança militar é subordinada ao Conselho, e as forças previstas responderiam não ao Conselho de Segurança da ONU nem ao povo palestino, mas à “direção estratégica” do Conselho.

A resolução EUA-Israel está sendo apresentada precisamente porque o resto do mundo — com exceção de Israel e dos EUA — despertou para dois fatos. Primeiro, Israel está cometendo genocídio, uma realidade testemunhada diariamente em Gaza e na Cisjordânia , onde palestinos inocentes são assassinados para a satisfação das Forças de Defesa de Israel e dos colonos israelenses ilegais na Cisjordânia. Segundo, a Palestina é um Estado, embora sua soberania permaneça obstruída pelos EUA, que usam seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU para bloquear a adesão permanente da Palestina à ONU. Na ONU, em julho passado e novamente em setembro, a Assembleia Geral votou esmagadoramente a favor da criação de um Estado palestino, um fato que intensificou a atuação do lobby sionista israelense-americano, resultando na atual proposta de resolução.

Para que Israel alcance seu objetivo de um Grande Israel , os EUA estão adotando uma estratégia clássica de dividir para conquistar, pressionando os estados árabes e islâmicos com ameaças e incentivos. Quando outros países resistem às exigências EUA-Israel, são privados de tecnologias essenciais, perdem o acesso a financiamentos do Banco Mundial e do FMI e sofrem bombardeios israelenses, mesmo em países com bases militares americanas . Os EUA não oferecem proteção real; em vez disso, orquestram um esquema de extorsão , extraindo concessões de países onde quer que haja influência americana. Essa extorsão continuará até que a comunidade internacional se oponha a tais táticas e insista na genuína soberania palestina e na adesão dos EUA e de Israel ao direito internacional .

A Palestina continua sendo vítima constante das manobras dos EUA e de Israel. Os resultados não são apenas devastadores para a Palestina, que sofreu um genocídio declarado, mas também para o mundo árabe e além. Israel e os EUA estão atualmente em guerra, aberta ou secretamente, no Chifre da África ( Líbia , Sudão , Somália ), no Mediterrâneo Oriental ( Líbano , Síria ), na região do Golfo ( Iêmen ) e na Ásia Ocidental (Iraque, Irã).

Para que o Conselho de Segurança da ONU proporcione verdadeira segurança, em conformidade com a Carta da ONU, não deve ceder às pressões dos EUA e, em vez disso, agir com firmeza e em consonância com o direito internacional. Uma resolução verdadeiramente pela paz deve incluir quatro pontos vitais. Primeiro, deve acolher o Estado da Palestina como um Estado-membro soberano da ONU, com a retirada do veto dos EUA. Segundo, deve salvaguardar a integridade territorial do Estado da Palestina e de Israel, de acordo com as fronteiras de 1967. Terceiro, deve estabelecer uma força de proteção mandatada pelo Conselho de Segurança da ONU, composta por membros de Estados de maioria muçulmana. Quarto, deve incluir o desfinanciamento e o desarmamento de todas as entidades não estatais beligerantes e deve assegurar a segurança mútua de Israel e da Palestina.

A solução de dois Estados visa a paz verdadeira — não o politicídio e o genocídio da Palestina, nem os contínuos ataques de militantes contra Israel. É hora de palestinos e israelenses estarem seguros, e de os EUA e Israel abandonarem a cruel ilusão de governar permanentemente o povo palestino.