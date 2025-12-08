A maré de raiva da extrema-direita latino-americana

Publicado no Globetrotter

A extrema-direita na América Latina está enfurecida. Jair Bolsonaro, do Brasil, e Javier Milei, da Argentina, sempre parecem furiosos e falam alto e de forma agressiva. A testosterona escorre por seus poros, um suor tóxico que se espalhou por toda a região. Seria fácil dizer que esse é o impacto do neofascismo de Donald Trump, mas isso não é verdade. A extrema-direita tem origens muito mais profundas, ligadas à defesa das famílias oligárquicas que têm raízes na era colonial em toda a América Latina, desde os vice-reinados da Nova Espanha até o do Rio da Prata. Certamente, esses homens e mulheres de extrema-direita são inspirados pela agressividade de Trump e pela chegada de Marco Rubio, um defensor furioso da extrema-direita na América Latina, no cargo de Secretário de Estado dos Estados Unidos. Essa inspiração e apoio são importantes, mas não são a razão para o retorno da extrema-direita, uma onda de raiva que vem crescendo em toda a América Latina.

Superficialmente, parece que a extrema-direita sofreu algumas derrotas. Jair Bolsonaro está preso por um longo período devido ao seu papel no golpe de Estado fracassado de 8 de janeiro de 2023 (inspirado na tentativa fracassada de golpe de Trump em 6 de janeiro de 2021). No primeiro turno das eleições presidenciais no Chile, a candidata do Partido Comunista, Jeannette Jara, obteve o maior número de votos e liderará o bloco de centro-esquerda no segundo turno (14 de dezembro). Apesar de todas as tentativas de derrubar o governo da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro permanece no poder e mobilizou grande parte da população para defender a Revolução Bolivariana contra quaisquer ameaças. E, no final de outubro de 2025, a maioria dos países do mundo votou a favor de uma resolução da Assembleia Geral da ONU que exige o fim do bloqueio a Cuba. Esses indicadores –da prisão de Bolsonaro à votação sobre Cuba – sugerem que a extrema-direita não tem conseguido levar adiante sua agenda em todos os lugares e por todos os canais.

No entanto, por baixo da superfície, há indícios de que a América Latina não está assistindo ao ressurgimento daquilo a que se chamou de Maré Rosa (após a eleição de Hugo Chávez na Venezuela em 1998), mas sim ao surgimento de uma maré de indignação que lentamente começou a varrer a região desde a América Central até ao Cone Sul.

Eleições na América do Sul

O primeiro turno das eleições presidenciais chilenas produziu um resultado preocupante. Enquanto Jara, do Partido Comunista, obteve 26,85% dos votos, com uma participação de 85,26%, José Antonio Kast, da extrema-direita, ficou em segundo lugar, com 23,92%. Evelyn Matthei, da direita tradicional, obteve 12,5%, enquanto o candidato da extrema-direita que antes estava com Kast e agora está à sua direita, Johannes Kaiser, obteve 14%. É provável que Jara conquiste alguns votos do centro, mas não o suficiente para superar a vantagem da extrema-direita, que parece ter pelo menos mais de 50% dos eleitores a seu favor. O chamado liberal social Franco Parisi, que ficou em terceiro lugar, apoiou Kast em 2021 e provavelmente o apoiará novamente. Isso significa que, no Chile, a presidência ficará nas mãos de um homem da extrema-direita cuja ascendência tem raízes no nazismo alemão (seu pai era um membro do Partido Nazista que escapou da justiça por intermédio do Vaticano) e que acredita que a ditadura no Chile de 1973 a 1990 foi, no geral, uma boa ideia.

Ao norte do Chile, na Bolívia, o novo presidente Rodrigo Paz Pereria, filho de um ex-presidente, derrotou o candidato de extrema-direita Jorge Tuto Quiroga (um ex-presidente) no segundo turno das eleições, que não tiveram nenhum candidato de esquerda (isso após o Movimento ao Socialismo ter governado a Bolívia continuamente de 2006 a 2025). O partido de Paz tem uma posição minoritária no legislativo e, portanto, ele terá que se aliar à coalizão Libre, de Quiroga, e provavelmente adotará uma política externa pró-EUA e uma política econômica libertária. O Peru terá suas próprias eleições em abril, onde se espera que o ex-prefeito de Lima — Rafael López Aliaga — vença. Ele rejeita o rótulo de extrema-direita, mas adota todas as políticas genéricas da extrema-direita (católico ultraconservador, defensor de medidas de segurança severas e favorável a uma agenda econômica libertária). Iván Cepeda, da Colômbia, é o provável candidato da esquerda nas eleições presidenciais de maio de 2026, uma vez que a Colômbia não permite segundos mandatos (portanto, o presidente Gustavo Petro não pode se candidatar novamente). Cepeda enfrentará forte oposição da oligarquia colombiana, que desejará retornar ao poder no país. É muito cedo para dizer quem será o adversário de Cepeda, mas pode ser a jornalista Vicky Dávila, cuja oposição de extrema-direita a Petro está ganhando força em setores inesperados da sociedade colombiana.

É provável que, em meados de 2026, a maioria dos estados ao longo da costa oeste da América do Sul (do Chile à Colômbia) seja governado pela extrema-direita. Mesmo com Bolsonaro na prisão, seu partido, o PL (ou Partido Liberal), é o maior bloco no Congresso Nacional do Brasil. É provável que Lula seja reeleito para a presidência no próximo ano devido à sua imensa conexão pessoal com o eleitorado.

O candidato da extrema-direita — que será Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, ou um dos Bolsonaro (a sua esposa Michelle ou o filho Flávio) — enfrentará dificuldades contra ele. Mas o PL avançará no Senado. Seu controle sobre o legislativo já restringiu as ações do governo (na COP30, o representante de Lula não apresentou propostas para enfrentar a catástrofe climática), e uma vitória no Senado aumentará seu controle sobre o país.

A agenda comum da Maré de Raiva

Os políticos da Maré de Raiva que estão causando impacto na região têm muitas coisas em comum. A maioria deles está agora na casa dos cinquenta anos — Kast (nascido em 1966), Paz (nascido em 1967), a política venezuelana María Corina Machado (nascida em 1967) e Milei (nascido em 1970). Eles atingiram a maioridade no período pós-ditadura na América Latina (a última ditadura a terminar foi no Chile, em 1990). A década de 1990 deu continuidade à estagnação econômica que caracterizou a década de 1980 — a Década Perdida (La Década Perdida) que convulsionou esses países com baixas taxas de crescimento e com vantagens comparativas pouco desenvolvidas, forçado-os à globalização.

Foi nesse contexto que esses políticos da Maré de Raiva desenvolveram sua agenda comum:

O anticomunismo. A extrema-direita na América Latina é moldada por uma agenda antiesquerdista herdada da Guerra Fria, o que significa que suas formações políticas normalmente endossam a era das ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos. As ideias da esquerda, sejam elas da Revolução Cubana (1959) ou da era da Maré Rosa (após 1998), são um anátema para essas forças políticas; essas ideias incluem a reforma agrária, o financiamento estatal para a industrialização, a soberania estatal e a importância dos sindicatos para todos os trabalhadores e camponeses. O anticomunismo dessa Maré de Raiva é rudimentar, algo natural para os políticos e usado habilmente para colocar setores da sociedade contra outros.

Políticas econômicas libertárias. As ideias econômicas da Maré de Raiva são moldadas pelos “Chicago Boys” chilenos (incluindo o irmão de Kast, Miguel, que foi chefe da Comissão de Planejamento do general Augusto Pinochet, seu ministro do Trabalho e chefe do Banco Central). Eles seguem diretamente a tradição da Escola Austríaca (Friedrich Hayek, Ludwig von Mises e Murray Rothbard, bem como Milton Friedman). As ideias foram cultivadas em think tanks bem financiados, como o Centro de Estudos Macroeconômicos da Argentina (fundado em 1978) e o Centro de Estudos Públicos do Chile (fundado em 1980). Eles acreditam que o Estado deve ser uma força para disciplinar os trabalhadores e cidadãos, e que a economia deve estar nas mãos de interesses privados. As famosas travessuras de Milei com uma motosserra ilustram essa política não apenas no corte das políticas de bem-estar social (obra do neoliberalismo), mas também na destruição da capacidade do próprio Estado.

Guerras culturais. Aproveitando a onda de ideologia antigênero e retórica antimigração, a Maré de Raiva conseguiu atrair cristãos evangélicos conservadores e grande parte da classe trabalhadora, que ficou desorientada com as mudanças vistas como vindas de cima. A extrema-direita argumenta que a violência nos bairros da classe trabalhadora criada pela indústria da droga é fomentada pelo “liberalismo” e que apenas a violência dura (como demonstrado pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele) pode ser a solução; por essa razão, eles querem fortalecer as forças armadas e a polícia e deixar de lado as limitações constitucionais ao uso da força (em 28 de outubro, o governo do aliado de Bolsonaro, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, enviou a polícia para os morros cariocas, que matou pelo menos 121 pessoas na Operação Contenção). Ajuda à extrema-direita o fato de ela ter adotado várias teorias da conspiração sobre como as “elites” espalharam ideias “globalizantes” para prejudicar e destruir a “cultura” de suas nações. Essa é uma ideia absurda vinda de forças políticas de extrema-direita e da direita tradicional que defendem a entrada em grande escala de corporações americanas em sua sociedade e cultura, e que não respeitam as histórias de luta da classe trabalhadora e do campesinato para construir seus próprios mundos culturais nacionais e regionais. Mas a Maré de Raiva conseguiu construir a ideia de que são guerreiros culturais empenhados em defender sua herança contra as malignidades da “globalização”. Parte dessa guerra cultural é a promoção do empreendedor individual como sujeito da história e a denegrição da necessidade da reprodução social.

São esses três elementos (anticomunismo, políticas econômicas libertárias e guerras culturais) que unem a extrema-direita em toda a América Latina. Isso lhes proporciona uma estrutura ideológica robusta para galvanizar setores da população a acreditar que eles são os salvadores do hemisfério. Essa extrema-direita latino-americana é apoiada por Trump e pela rede internacional da extrema-direita espanhola (o Foro Madrid, criado em 2020 pela Fundación Disenso, o think tank do partido de extrema-direita Vox). Ela é fortemente financiada pelas antigas classes sociais de elite, que lentamente abandonaram a direita tradicional em favor desses novos e agressivos partidos de extrema-direita.

Crise da esquerda

A esquerda ainda não desenvolveu uma avaliação adequada do surgimento desses partidos e não tem sido capaz de impulsionar uma agenda que brilhe com vitalidade. Uma profunda crise ideológica assola a esquerda, que não consegue decidir adequadamente se deve construir uma frente unida com a direita tradicional e com os liberais para disputar as eleições ou construir uma frente popular entre a classe trabalhadora e o campesinato para construir poder social como um prelúdio para um impulso eleitoral adequado.

O exemplo da primeira estratégia (a aliança eleitoral) vem do Chile, onde primeiro a Concertação de Partidos pela Democracia (Concertaci)ón foi formada em 1988 para manter os partidos da ditadura fora do poder e, em depois, a Apruebo Dignidad foi formada em 2021, levando Gabriel Boric, da Frente Ampla centrista, à presidência. Mas fora do Chile, há poucas evidências de que essa estratégia funcione. Sua vitória tornou-se mais difícil com o colapso das taxas de sindicalização e com a uberização individualizando a classe trabalhadora para corroer a cultura da classe trabalhadora.

É revelador que o ex-vice-presidente socialista da Bolívia, Álvaro García Linera, tenha olhado para o norte, para a cidade de Nova York, em busca de inspiração. Quando Zohran Mamdani venceu a corrida para prefeito, García Linera disse: “A vitória de Mamdani mostra que a esquerda deve se comprometer com a ousadia e um novo futuro”. É difícil discordar dessa afirmação; embora a agenda proposta pelo próprio Mamdani seja principalmente salvar a infraestrutura desgastada de Nova York, em vez de levar a cidade ao socialismo. García Linera não mencionou seu próprio tempo na Bolívia, quando tentou, com o ex-presidente Evo Morales, construir uma alternativa socialista. A esquerda terá que ser ousada e terá que articular um novo futuro, mas terá que ser um futuro que emerja de suas próprias histórias de construção de lutas e construção do socialismo.Publicado originalmente em People’s Democracy