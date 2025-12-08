PT aprova resolução contra o bolsonarismo e mira Tarcísio como principal adversário

247 - A direção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) aprovou uma resolução interna que orienta a militância a intensificar a mobilização contra o bolsonarismo, classificando o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como próximo do fascismo e da extrema direita. O documento alinha o discurso eleitoral do partido para o período pré-eleitoral e sinaliza que o principal foco da oposição será o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Na versão final, o texto deixa de lado a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e passa a mirar diretamente Tarcísio de Freitas, apontado como principal representante de um projeto neoliberal. Em um dos trechos, o partido afirma:“O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se destaca como principal interlocutor do projeto neoliberal e privatista, transformando São Paulo em um laboratório de redução do papel do Estado, de entrega de bens públicos e de enfrentamento ideológico ao governo federal”.

O documento é composto por cerca de 30 tópicos e trata dos desafios do início do ciclo pré-eleitoral, citando fatores internos e internacionais como justificativa para o fortalecimento da estrutura partidária. A resolução menciona o avanço de movimentos extremistas no cenário global e faz referência ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, traçando paralelos com a situação política brasileira.

Um dos pontos centrais do texto é a menção às investigações relacionadas a uma suposta tentativa de golpe de Estado. O partido sustenta:“A prisão de Jair Bolsonaro e de quatro generais por tentativa de golpe de Estado e planejamento de assassinato do presidente e vice-presidente da República é um fato inédito na história do Brasil e uma importante vitória da democracia”.Na sequência, o PT afirma:“Este fato recoloca a direita em xeque, abre disputas internas por hegemonia e expõe a crise moral e política do bolsonarismo, que, apesar disso, segue articulado, mantendo ativo um núcleo fascista que disputa e hegemoniza setores importantes da política nacional”.

]A resolução também trata da relação entre o governo federal e o Congresso Nacional. O texto faz críticas diretas ao chamado Centrão e ao uso de emendas parlamentares como instrumento de pressão política, apontando a influência de setores de centro na crise com o Legislativo.

Outro ponto destacado é a defesa do resgate de bandeiras históricas do partido. O documento aponta a segurança pública como uma das principais demandas da população e também menciona temas como transformação digital, combate ao feminicídio e fortalecimento de políticas sociais.

No encerramento, o texto convoca a militância a reforçar a mobilização em torno do dia 8 de Janeiro, tratado como marco simbólico na defesa da democracia. O partido afirma:“É fundamental que realizemos atos em todo o país, reafirmando que o povo brasileiro não tolera mais golpes e ataques à soberania popular.”A resolução deve servir como base para a atuação partidária nos próximos meses, influenciando a estratégia política e o discurso público da legenda rumo às eleições de 2026.