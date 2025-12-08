Kassab avalia cenário de 2026 e volta a articular candidatura de Ratinho Júnior

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, retomou as articulações para viabilizar uma candidatura do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), à Presidência da República em 2026, após o anúncio de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pretende disputar o Palácio do Planalto. As informações são da CNN Brasil.

Segundo relatos de bastidores, Kassab e Ratinho conversaram ao longo do último fim de semana sobre o cenário eleitoral e a viabilidade do projeto. O governador paranaense teria sinalizado disposição para entrar na disputa, mas ambos concordaram em evitar movimentos públicos bruscos até fevereiro, mês considerado estratégico para a formalização de qualquer anúncio.

A avaliação interna do PSD é que Flávio Bolsonaro tende a manter sua candidatura até o fim, como forma de preservar o protagonismo político da família Bolsonaro no campo da direita. Esse movimento, na visão de Kassab, praticamente inviabiliza uma candidatura presidencial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e abre espaço para que Ratinho se apresente como alternativa competitiva fora do eixo bolsonarista mais duro.

Interlocutores próximos do dirigente partidário avaliam ainda que Ratinho Júnior teria vantagem por apresentar uma imagem considerada mais independente do bolsonarismo do que Tarcísio, o que poderia ampliar sua capacidade de diálogo com setores do centro político e do empresariado.

Além de Flávio e Ratinho, Kassab projeta a entrada de outros nomes fortes da direita na disputa nacional. Entre eles estão os governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás. A leitura é de que a direita deve chegar dividida ao primeiro turno e, em seguida, buscar unificação em torno de um nome de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventual segundo turno.

Nesse desenho, o campo político também ficaria fragmentado entre os partidos de centro e direita. De acordo com essas projeções, Flávio Bolsonaro contaria com o apoio de PP e Republicanos; Caiado teria apenas o União Brasil; Zema disputaria pelo Novo; e Ratinho iniciaria o projeto exclusivamente com o PSD. Já o MDB tende, segundo a avaliação interna do partido de Kassab, a se alinhar com Lula.

Outro ponto avaliado nas conversas foi a importância do tempo de televisão. Apesar da tradicional disputa por siglas menores para ampliar o espaço na propaganda eleitoral, Kassab avalia que o peso das redes sociais tende a superar o impacto da TV na eleição de 2026.

O entusiasmo dos dois dirigentes foi reforçado pelos resultados recentes de pesquisas. O Datafolha divulgado neste fim de semana foi comemorado internamente pelo PSD e confirmou diagnósticos de levantamentos qualitativos conduzidos pelo partido, que apontam um bom posicionamento de Ratinho Júnior mesmo sem ele ter iniciado uma campanha de projeção nacional.