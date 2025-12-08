Centrão vê pulverização de candidaturas de direita com Flávio Bolsonaro na disputa presidencial

247 - A possibilidade de nova fragmentação no campo da direita ganhou força após o anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. A movimentação, que resgata o protagonismo político da família Bolsonaro mesmo após a condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, provocou reação imediata em partidos do Centrão. As informações são do g1.

Lideranças de centro-direita avaliam que a decisão de Jair Bolsonaro de impulsionar o nome do filho desmontou a articulação em torno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), considerado até então o nome mais viável para unificar o campo conservador. Além do apoio do Centrão, o paulista tinha boa interlocução com o mercado financeiro.

Encontro com dirigentes e exigências vistas como inviáveis

Flávio Bolsonaro participa nesta segunda-feira (8) de uma reunião com dirigentes de partidos do Centrão, incluindo Ciro Nogueira (PP), Antônio Rueda (União), Marcos Pereira (Republicanos) e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Interlocutores afirmam que o senador não trabalha com a hipótese de apoio automático dessas legendas e reconhece que outras candidaturas podem surgir no mesmo espectro ideológico.

O senador condicionou a retirada de seu nome à concessão de uma anistia ampla ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e já cumprindo pena. Essa exigência foi considerada “irrealista” por lideranças do Centrão, que avaliam não haver ambiente político para aprovar qualquer medida desse tipo nas próximas semanas.

Consolidação do legado e resistência interna

Para dirigentes, o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro tem como objetivo central preservar o capital político do ex-presidente e manter mobilizada sua base de apoiadores. Ainda assim, prevalece o entendimento de que não há perspectiva de reversão da condenação no Congresso. O possível ajuste na dosimetria da pena — única alternativa aventada — não conta com apoio do PL, sigla de Jair Bolsonaro.

Disputas internas e novos nomes na direita

Com o esvaziamento momentâneo da unidade em torno de Tarcísio de Freitas, partidos do Centrão e setores do PSD enxergam espaço para alternativas. Entre elas está a possível candidatura do governador do Paraná, Ratinho Jr., vista como uma opção ao eleitorado que rejeita tanto Lula quanto Bolsonaro na eleição de 2026.

Outros governadores também aparecem no radar: Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (União), de Goiás. No campo mais ideológico, o dirigente do MBL Renan Santos lançou seu nome à disputa, ampliando o cenário de pulverização.