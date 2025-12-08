Centrão vê pulverização de candidaturas de direita com Flávio Bolsonaro na disputa presidencial
Candidatura do filho 01 de Bolsonaro desmonta união da direita, que deve ter vários candidatos nas eleições presidenciais
247 - A possibilidade de nova fragmentação no campo da direita ganhou força após o anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. A movimentação, que resgata o protagonismo político da família Bolsonaro mesmo após a condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, provocou reação imediata em partidos do Centrão. As informações são do g1.
Lideranças de centro-direita avaliam que a decisão de Jair Bolsonaro de impulsionar o nome do filho desmontou a articulação em torno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), considerado até então o nome mais viável para unificar o campo conservador. Além do apoio do Centrão, o paulista tinha boa interlocução com o mercado financeiro.
Encontro com dirigentes e exigências vistas como inviáveis
Flávio Bolsonaro participa nesta segunda-feira (8) de uma reunião com dirigentes de partidos do Centrão, incluindo Ciro Nogueira (PP), Antônio Rueda (União), Marcos Pereira (Republicanos) e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Interlocutores afirmam que o senador não trabalha com a hipótese de apoio automático dessas legendas e reconhece que outras candidaturas podem surgir no mesmo espectro ideológico.
O senador condicionou a retirada de seu nome à concessão de uma anistia ampla ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e já cumprindo pena. Essa exigência foi considerada “irrealista” por lideranças do Centrão, que avaliam não haver ambiente político para aprovar qualquer medida desse tipo nas próximas semanas.
Consolidação do legado e resistência interna
Para dirigentes, o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro tem como objetivo central preservar o capital político do ex-presidente e manter mobilizada sua base de apoiadores. Ainda assim, prevalece o entendimento de que não há perspectiva de reversão da condenação no Congresso. O possível ajuste na dosimetria da pena — única alternativa aventada — não conta com apoio do PL, sigla de Jair Bolsonaro.
Disputas internas e novos nomes na direita
Com o esvaziamento momentâneo da unidade em torno de Tarcísio de Freitas, partidos do Centrão e setores do PSD enxergam espaço para alternativas. Entre elas está a possível candidatura do governador do Paraná, Ratinho Jr., vista como uma opção ao eleitorado que rejeita tanto Lula quanto Bolsonaro na eleição de 2026.
Outros governadores também aparecem no radar: Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (União), de Goiás. No campo mais ideológico, o dirigente do MBL Renan Santos lançou seu nome à disputa, ampliando o cenário de pulverização.