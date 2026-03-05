A namorada que sabe demais

Daniel Vorcaro recusou fornecer à PF as senhas dos seus cinco celulares, apreendidos em novembro de 2025. As mensagens foram recuperadas com a quebra da criptografia, consumada em fevereiro deste ano, e foram incluídas no relatório enviado ao presidente do STF, também em fevereiro, que provocou o afastamento do caso do relator Dias Toffoli.

As mensagens vazadas ontem mostram conversas com a namorada, Martha Graeff, a quem ele revelou vários encontros com Ciro Nogueira e Alexandre de Moraes.

Em maio de 2024, ele avisou à namorada, depois de chegar de uma viagem internacional:

“Eu vou chegar e ir direto para uma reunião com Ciro”.

“Quem é?” ela pergunta.

“Ciro Nogueira. Um senador. Muito amigo meu. Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida”.

Ciro é mencionado várias vezes. Em janeiro de 2025:

“Tô no jantar com Ciro”.

Ainda em janeiro:

“Tô no jantar com Ciro, Júnior, todos com esposas. Só falta você. Todo mundo louco pra te conhecer”.

Em maio de 2025, por volta de meia-noite, ele diz à namorada:

“Tô em casa com Ciro e Alexandre”.

Em agosto de 2025 ele cancela encontra com a namorada:

“Tô com Alexandre e tenho reunião depois. Com Ciro”.

Não se sabe o teor das conversas com Ciro e com Alexandre (que, em outro telefonema, revelou à namorada ser mesmo Alexandre de Moraes). Talvez ele tenha contado à namorada depois, pessoalmente, pois tudo indica que conversava com ela sobre seus negócios. Mas ela não é investigada e não há indícios de que será interrogada pela PF.

Outro interlocutor frequente, conhecido como “Sicário”, também guardava muitos segredos, alguns dos quais também revelados ontem. Mas ele preferiu se matar do que delatar.

Muitas conversas ainda virão à tona. Até agora só foi periciado ⅓ do aparelho principal e 10% dos cem aparelhos apreendidos, no total, com todos os envolvidos no caso.